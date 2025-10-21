Sabores de la Provincia, la feria gratuita con ibéricos, quesos, miel y otros productos de Sevilla: dónde y cuándo es

Este fin de semana, durante los días 25 y 26 de octubre, tendrá lugar la celebración de la VXII Feria de Productos Locales Sabores de la Provincia de Sevilla, una cita que forma parte de la Muestra de la Provincia, los Pueblos en el corazón de Sevilla, con la que se busca acercar los productos gastronómicos de pequeños productores sevillanos al resto de vecinos de la provincia.

Durante este encuentro entre empresarios y consumidores se expondrán para la venta los mejores productos gastronómicos que se elaboran y producen en diferentes puntos de la provincia con todo el esfuerzo y dedicación, y que pueden ir desde ibéricos hasta dulces, mieles, quesos, conservas, aceite, otros productos lácteos y mucho más.

La Feria de Productos Locales es una cita que se ha convertido en tradición entre los sevillanos y sevillanas, quienes son conscientes del valor de estos productos tan propios de la tierra. El evento cuenta con una nutrida representación de empresas de diferentes sectores de la provincia de Sevilla, con un total de 41 empresas expositoras.

Fecha, horario y ubicación

La XVII edición de esta muestra tendrá lugar los días 25 y 26 de octubre en el Patio de la Diputación de Sevilla, en la Avenida de Menéndez Pelayo, donde se recupera el escenario como elemento dinamizador del evento, y en el que se desarrollarán las diferentes actividades complementarias a la misma.

La entrada al recinto es completamente libre y gratuita por lo que es posible acudir en familia. El horario de la feria es el siguiente:

Sábado , de 11:00 a 20:00 horas, de manera ininterrumpida.

, de 11:00 a 20:00 horas, de manera ininterrumpida. Domingo, de 11:00 a 18:00 horas, de manera ininterrumpida.

El evento Sabores de la Provincia forma parte de la Muestra de la Provincia, que según el balance del pasado año, fueron 56.534 las personas que visitaron la pasada edición de la Muestra de la Provincia, un 22 % más que el año anterior. Además, fueron 93 las empresas participantes en un calendario de ferias, entre octubre y diciembre, en el que estuvieron representados cerca de medio centenar de municipios sevillanos.

Este año, tras este encuentro de productos locales tendrán lugar otras citas como la Feria de los Vinos y Licores (1 y 2 de noviembre); la Feria Provincial de Cerámica Artesanal (del 7 al 9 de noviembre); la Feria Provincial de Mujeres Empresarias (14 al 16 de noviembre); la Feria Productos Locales “Sabores de la Provincia” II Edición (22 y 23 de noviembre); la Feria del Pan, Aceite y Aceitunas y X Feria de Productos ECO (29 y 30 de noviembre); la Feria de Productos Locales “Sabores de Navidad” I Edición (13 y 14 de diciembre) y la Feria de Productos Locales “Sabores de Navidad” II Edición (20 y 21 de diciembre).