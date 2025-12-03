La Aemet confirma la llegada de lluvia y fuertes rachas de viento a estas zonas de Andalucía antes del puente de diciembre

El puente de diciembre está a la vuelta de la esquina y, con él, llega la ocasión perfecta para disfrutar de una escapada. Sin embargo, es importante consultar el pronóstico del tiempo antes de viajar o planificar actividades. De acuerdo con Meteored, "una sucesión de frentes fríos cruzará Andalucía en los próximos días", con precipitaciones que llegarán a amplias zonas de la comunidad. Se esperan también "rachas de viento localmente intensas en áreas de la mitad oriental", informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales.

En concreto, el jueves 4 y el viernes 5 de diciembre serán las jornadas más afectadas, marcando así la transición hacia un fin de semana ligeramente más estable. Por el momento, la Aemet mantiene activos algunos avisos amarillos a causa de los fuertes vientos previstos este miércoles en la costa granadina y por el riesgo de nevadas en la zona de Guadix y Baza. Las previsiones apuntan a una acumulación de 2 cm en 24 horas, siempre por encima de los 1.200 metros.

Jueves 4 de diciembre, una jornada de transición

Un total de "tres frentes fríos cruzarán Andalucía hasta el viernes, descargando precipitaciones que serán beneficiosas para el campo", prosigue el portal meteorológico. Las lluvias se irán generalizado y repartiéndose por varias provincias, en las que se prevén acumulaciones localmente superiores a los 30 l/m2. Ahora bien, ¿dónde se esperan más lluvias?

El jueves 4 de diciembre será una jornada de transición, con precipitaciones que se irán desplazando de oeste a este, más probables e intensas durante la segunda mitad del día, según la Aemet. En concreto, se esperan acumulaciones en el valle del Guadalquivir; especialmente en la provincia de Jaén. La intensidad aumenta conforme nos aproximamos a zonas del extremo oriental, como en Cazorla y Segura de la Sierra (100%).

Además, se mantienen activos los avisos amarillos para entonces por riesgos costeros en Granada y Almería, donde es probable que se alcancen rachas de viento de hasta 60 km/h y olas de dos a tres metros de altura. En la misma línea, el viento podría ser de 70 km/h en zonas del interior, como la capital almeriense o el valle del Almanzora y Los Vélez.

¿Qué tiempo hará en Andalucía durante el puente de diciembre?

El viernes 5 de diciembre, aunque laborable, marca el inicio del esperado puente. No obstante, las precipitaciones continúan siendo las claras protagonistas; con una mayor probabilidad en las Sierras Béticas, mientras que en el tercio occidental y el litoral mediterráneo apenas se apreciarán chubascos aislados.

"Según el modelo europeo, podrían caer otros 10 - 20 l/m2 al norte de Huelva; en la zona de convergencia de las provincias de Málaga, Córdoba y Granada; así como en Jaén, especialmente en el entorno de las sierras de Cazorla y Segura. Apenas lloverá nada en el litoral de Alborán, Almería y Huelva", explican desde Meteored.

Precisamente, podemos esperar un 100% de probabilidades en Cazorla (Jaén) o Huéscar (Granada). Menos probables serán las lluvias en Córdoba (65%) o en algunas localidades de Sevilla: Constantina (55%), Alanís (65%), Écija (55%), Estepa (65%) o la propia capital (35%).

A partir del sábado 6 de diciembre, parece que la situación empieza a amainar, aunque las precipitaciones podrían continuar en áreas como Segura de la Sierra (95%); e incluso en el norte de la provincia de Huelva, con un 40% de probabilidades en Aroche y Aracena. También en localidades como Pozoblanco, en Córdoba, se espera un 50%; mientras que, en Arroyo del Ojanco (Jaén), continuarán siendo más probables (90%). En cualquier caso, hablamos de lluvias tranquilas, propias del invierno y con intensidades que irán de débiles a moderadas.

En cuanto a las temperaturas, después del marcado descenso de este miércoles, se mantienen en ascenso durante el fin de semana, alcanzando los 21ºC de máxima en Sevilla, los 20ºC en Huelva y Málaga; y con unas mínimas en torno a los 4ºC - 5ºC en Córdoba y Granada, si hablamos únicamente de las capitales de provincia.