El bebé encontrado en un portal de Sevilla tenía restos del cordón umbilical

El bebé encontrado en un portal del barrio de Madre de Dios tenía todavía restos del cordón umbilical, lo que indica con toda seguridad que no nació en un hospital y que tenía muy poco tiempo de vida cuando fue hallado. Así lo indicó este miércoles el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, que se ha referido al hallazgo avanzado por este periódico. El niño fue encontrado completamente desnudo a mediodía del lunes en el interior de un portal de un bloque de la calle Cráter.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para saber quiénes son los padres del menor, que presumiblemente podrían ser investigados, como mínimo, como presuntos autores de un delito de abandono. Una vecina fue la que encontró al niño en el portal y llamó a la Policía. Mientras llegaba una patrulla, se acercó a una farmacia y le compró pañales y leche. El niño estaba en buen estado de salud. Los policías solicitaron una ambulancia para un examen médico en profundidad.

El pequeño fue trasladado al Hospital Infantil, donde permanece a la espera de que le den el alta médica. Se le están haciendo pruebas para comprobar si hay restos de alcohol o sustancias tóxicas en él, o si presenta el síndrome de abstinencia, que es algo que se está investigando. La madre del bebé no está identificada aún, según explicó Toscano.

Por su parte, fuentes de la Junta indicaron que se ha decretado el desamparo sobre el niño y que ahora es la administración autonómica la que tiene la tutela. Una vez que sea dada de alta, será entregado a una familia en régimen de guarda con fines de adopción. La Junta buscará la medida de protección más estable para el niño y hará una selección entre las familias candidatas, de las que hay al menos tres dispuestas para acoger al niño.