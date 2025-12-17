Ampes denuncia que el cambio de ordenanza expulsa del carril bici a la mayoría de los patinetes de Sevilla

La asociación de usuarios de patinetes eléctricos de Sevilla (Ampes) ha criticado en la red social X que el cambio de ordenanza para endurecer la normativa de los patinetes (VMP) supone expulsar de la red de carriles bici a "la mayoría de los patinetes", ya que solo se permite que vayan por el carril bici los que tengan potencia igual o inferior a 250w (vatios) y a una velocidad máxima de 15 km/h (en tramos compartidos con peatones esa velocidad se fija en 10 km/h).

Ampes ha comprobado que solo un 2,45% de los patinetes certificados podrían usarse en Sevilla. La asociación se queja de que esta expulsión supone que "desde abril deberemos circular por la calzada para evitar multas de entre 101 y 200 euros". Oficialmente una potencia de 250w permite alcanzar velocidades de hasta 25 km/h, que es precisamente la velocidad máxima que impone la normativa sevillana y la nacional para los patinetes.

La entidad avisa de que son muy pocos los modelos de patinetes homologados con potencia igual o inferior a los 250w, que son los únicos que Sevilla va a permitir por el carril bici desde la primavera de 2026, cuando entre en vigor el cambio de ordenanza.

Ampes recalca que es una "anomalía sevillana" que el Ayuntamiento quiera imponer esta limitación de potencia que no existe en la normativa nacional. "La norma nacional, sin embargo, en su manual de características tiene esta limitación en 1000w. Recordemos que la velocidad ya está limitada tanto a nivel nacional como a nivel de diseño de los VMP".

Ampes recalca que "una mayor potencia no implica una mayor velocidad". El cambio de normativa de Sevilla incluye como velocidad máxima los 25km/h. "En conformidad con la normativa estatal y a efectos de esta Ordenanza, se considera vehículos de movilidad personal, un vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h. Sólo pueden estar equipados con un asiento o sillín si están dotados de sistema de autoequilibrado", reza el texto sometido a alegaciones.

“En la práctica es prohibirnos el uso bajo amenaza de 200 euros de multa”

Eduardo García, vicepresidente de Ampes, subraya que las alegaciones de su asociación van a insistir en el argumento de que la medida que persigue el Ayuntamiento “en la práctica es prohibirnos el uso del carril bici bajo amenaza de 200 euros de multa”. Y avisa de que “algunos usuarios de patinetes circulan por calzada, pero a muchos otros esto les da mucho miedo”.

La aprobación inicial de la modificación de la ordenanza de circulación se somete ahora a un plazo de alegaciones de 30 días tras los que se llevará a su aprobación definitiva en el Pleno de febrero de 2026. Y entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

La asociación para la movilidad personal ecológica de Sevilla (Ampes) presentará alegaciones al texto municipal para que el Ayuntamiento elimine "esta absurda limitación técnica que a día de hoy no se cumple y que genera una inseguridad legal a los sevillanos, ya que podrán ser multados en cualquier momento".

Ampes fue una de las organizaciones que participó con el Ayuntamiento en la redacción del cambio de ordenanza, pero lamenta que el gobierno local no ha tenido en cuenta sus advertencias sobre la limitación de potencia. "16 páginas de PDF que aportamos para absolutamente NADA, exactamente lo mismo que hizo el anterior ayuntamiento con la primera normativa, una chapuza", se ha quejado en la red x.

En Sevilla, la ordenanza de circulación se adapta a la normativa estatal y aporta otras especificaciones. Será obligación de los usuarios de patinetes llevar el casco de protección homologado y chaleco reflectante ("debidamente abrochado, en todo momento"), el seguro de responsabilidad civil, el alumbrado reglamentario. Se prohíbe que vayan dos o más personas circulando en el vehículo.

La asociación sostiene que la normativa sevillana no aporta "nada nuevo" porque "el seguro y el registro viene por la DGT y ya se aplica desde enero 2026". Aconseja a los usuarios de patinetes que sean prudentes con el seguro. "El seguro para VMP... Calma, que nadie contrate nada de momento... Según la DGT, se espera que se publique bajo el nombre de Real Decreto de Protección de Usuarios Vulnerables a lo largo de 2026. El seguro contratado ahora puede no ser válido cuando salga el decreto".

Menos de un 3% de las marcas certificadas pueden usarse en Sevilla

Tras analizar 327 marcas de patinetes que cuentan con certificación de la DGT, la asociación de usuarios de patinetes (Ampes) ha concluido que únicamente ocho modelos disponen de una potencia igual o inferior a 250w, lo que significa que solo con estos se podría circular por el carril bici de Sevilla a partir de la primavera de 2026. En porcentaje esto supone solo un 2,45% de los patinetes certificados podrían usarse en Sevilla. Los VMP comercializados a partir de 22 de enero de 2024 deben estar certificados.

Estos son los modelos que se adaptan a la exigencia que se quiere imponer en Sevilla para circular por el carril bici:

Xiaomi Electric Scooter 4 Go (dos certificaciones diferentes)

Cecotec Bongo D20E Connected

Ninebot 051401E (E2 E)

Ninebot 051501E (F25E II)

Ninebot 051401EE (E2 E II)

Olsson Fresh Slim

Wispeed C8-20

Eduardo García, de Ampes, subraya este aspecto importante: “que aunque un patinete de 250w esté certificado eso no significa que siga a la venta o que se pueda conseguir en el mercado, ya que en general la motorización de 250w es algo que tiende a abandonarse porque este límite solo existe en Sevilla”. Por ejemplo, hay modelos certificados que ya no se venden, como los tres modelos de Bird [ES-400D, Smart Plus (VA00005), BS+V2 (ES410V)], avisa Ampes.

Del listado analizado de 327 marcas, una aplastante mayoría disponen de 300 a 1.000 vatios. Otro grupo abundante es el que cuenta con 500w x 2, lo que significa que tienen dos motores de 500w cada uno en cada rueda.