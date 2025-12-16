Sevilla Este estrenará un nuevo barrio de VPO con casi 700 pisos en alquiler desde 450 euros

Sevilla Este estrenará una nueva zona residencial que ofrecerá viviendas protegidas de alquiler asequible. La promotora malagueña Lagoom Living, en colaboración público-privada, será la encargada de ejecutar el proyecto, que contempla la construcción de 691 VPO y 152 alojamientos transitorios para estancias cortas (843 viviendas en total).

Las obras se iniciarán a comienzos de 2026 en una parcela de aproximadamente 54.000 metros cuadrados situada justo detrás del auditorio del Palacio de Congresos y Exposiciones, junto a la calle Doctor Miguel Ríos Sarmiento. La inversión global ronda los 143 millones de euros, de los cuales 24,4 millones proceden de los fondos europeos Next Generation.

Los terrenos, de propiedad pública, han sido cedidos mediante una concesión demanial hasta 2089 y serán gestionados por la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa), que ha licitado la operación a cambio de un canon superior a 11,3 millones de euros (IVA no incluido).

El proyecto se ha presentado este martes en el Ayuntamiento de Sevilla y ha contado con la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz y el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano.

Alquiler mensual cercano a los 500 euros

Lagoom Living Sevilla Este / Lagoom Living

Las nuevas viviendas se distribuirán en cuatro bloques de entre ocho y catorce plantas. Habrá pisos de dos dormitorios de 45 metros cuadrados y de tres dormitorios con dos baños de 60 metros cuadrados. El precio medio de alquiler se situará en 474,76 euros mensuales, con solo un 15% de las unidades superando ligeramente los 500 euros. El proyecto está diseñado para dar alojamiento a unas 700 familias.

El complejo incorporará además 715 plazas de aparcamiento y trasteros, así como una amplia oferta de zonas comunes, incluyendo áreas verdes, piscina, instalaciones deportivas o sala coworking, entre otros. Las viviendas estarán equipadas con sistemas de ventilación cruzada, cubiertas fotovoltaicas y calefacción energética A.

Lagoom Living Sevilla Este / Lagoom Living

Por el momento, no se ha establecido un plazo concreto para la entrega de las viviendas, aunque el inicio de las obras ya tiene fecha confirmada para principios de 2026. La construcción se ejecutará mediante sistemas de industrialización, reduciendo plazos, emisión de residuos e impacto ambiental.

Este proyecto representa un paso significativo para aumentar la oferta de vivienda protegida en Sevilla Este, un área en pleno crecimiento y con alta demanda residencial.