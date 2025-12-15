Tres equipos de LaLiga solicitan al Betis la cesión de Pablo García

El Real Betis Balompié ha sacado en los últimos años numerosos futbolistas atractivos en su cantera que han despertado interés en muchos equipos no sólo en España, sino en el resto de Europa. Ahora mismo tiene en sus filas a varios jugadores que pueden dar la talla tranquilamente en equipos de Primera y Segunda División pero que cuentan para Manuel Pellegrini. Uno de ellos es Pablo García. Original del distrito este de Sevilla, este curso está teniendo algo más de protagonismo, haciendo buenas actuaciones por momentos y levantando interés en España. De hecho, tal y como ha podido saber Diario de Sevilla, ya han solicitado su cesión de cara al mercado de enero tres equipos en LaLiga EA Sports.

Esos tres equipos son Oviedo, Levante y Rayo Vallecano. En el caso del primero de ellos, se viene barruntando en medios asturianos desde hace días, y ayer en el Ramón Sánchez-Pizjuán el director general del combinado astur, Agustín Lleida, confirmaba que es un jugador de mucho interés: "Buscamos jugadores con hambre y no hay jugadores con más hambre que Pablo (García) en este momento. Tiene muchas condiciones. Si nosotros pudiéramos acceder a él, sería un jugador muy interesante para el equipo". En Oviedo crecen los nervios con la destitución de Luis Carrión y la mala situación del equipo en la competición y eso les obligará a apretar bastante en el mercado invernal.

Pablo García dedica uno de sus goles en la Copa a una persona especial. / J. Corchero / E. P.

Rayo y Levante, otras dos alternativas

Precisamente el rival de este lunes del Real Betis Balompié ha sido otro de los que ha solicitado el préstamo del joven atacante bético. Los de Íñigo Pérez siguen vivos en la UEFA Conference League y están en búsqueda de un atacante más para continuar esta temporada. Lo mismo le ocurre al Levante, pero con más urgencia. El descenso ahoga y la falta de gol del combinado granota cada vez es más alarmante a pesar de contar con un buen delantero como es Etta Eyong en sus filas (que interesó, y mucho, al Betis en su día).

Pablo García en el 'Made in Betis' realizado por los medios oficiales del club / RBB

En definitiva, la respuesta del conjunto verdiblanco, de momento, es tajante. Piensan que Pablo García puede ser un futbolista con minutos importantes en la rotación del equipo y, por ahora, no ven viable el tema de la cesión. Eso sí, el mercado aún ni ha comenzado, los equipos apretarán para poder tenerlo si de verdad lo desean y ahí entrará la balanza con la que tiene que jugar el conjunto bético: minutos de rotación en La Cartuja, o minutos de titular en una 'mili' express.