Lo que se espera del Betis en este último día de mercado

Comienza un largo último día de mercado de fichajes para el Real Betis Balompié donde reinará la tensión en torno a Antony Matheus dos Santos y su posible regreso a La Palmera. Tras la derrota del conjunto verdiblanco ante el Athletic Club de Bilbao, las críticas a la planificación se dispararon y las peticiones de fichajes se sucedieron. Tal y como se ha conocido en la mañana de este lunes, equipos y jugador han llegado a un principio de acuerdo en las condiciones, y volverá a ser juagdor del combinado heliopolitano. Y es que la realidad se mueve en torno a que no se ha firmado un pivote que reemplace a Johnny Cardoso, tampoco se ha suplido la carencia ofensiva que había con el bajo rendimiento del Chimy Ávila y Bakambu y aún está por ver que pueda hacerse lo de Antony.

Por un lado, lo que transmite el conjunto verdiblanco sobre la operación del brasileño es que van a hacer todos los esfuerzos posibles para que vuelva a vestir de verdiblanco el futbolista de Osasco a nivel económico, como así ha sucedido. De momento, todo está a la espera de que el futbolista viaje, firme su contrato y pase el reconocimiento médico como nuevo integrante de la plantilla verdblanca. Ahí se abre ya un escenario interesante con las salidas y algún posible refuerzo más.

Antony, en un calentamiento de partido. / Jakub Kaczmarczyk / Efe

Las salidas parecen bloqueadas

Se hablan de algunos jugadores tanto para la delantera (como es el caso de Etta Eyong, una operación dificilísima) como para el centro del campo (Guido Rodríguez y su disparado salario), pero la realidad es que a no ser que se produzcan salidas no va a haber más llegadas. Con Chimy Ávila no se esperan movimientos este lunes. Su entorno expone a Diario de Sevilla que no han llegado ofertas que satisfagan a las tres partes y que está centrado en hacerse un hueco en el equipo. Salvo sorpresa mayúscula, que podría ocurrir, su salida queda supeditada al mes de enero.

Luego está el caso de Bakambu. Su presencia en la plantilla como fondo de armario no molesta en absoluto a Manuel Pellegrini, pero la realidad es que el club le busca salida. Todo puede pasar en las últimas horas de mercado, pero es complicado que lo que no ha ocurrido en las dos semanas que se le lleva moviendo de forma intensa, pase ahora.

Bakambu anima a sus compañeros para buscar el empate mientras celebra su gol. / AFP7 | Europa Press

Salvo sorpresa, sin sorpresa

Otros refuerzos, difíciles, llegarían si hay salidas. No se deben descartar algunos nombres de renombre como Altimira o Abde, pero son operaciones de mucho dinero que no suelen hacerse en el último día de mercado.

Lo que sí está claro es que en las horas finales se va a hacer un enorme esfuerzo para poder reforzar esa parcela ofensiva e intentar que salgan los futbolistas que no estan dando su mejor rendimiento.