Antony y su fichaje por el Betis: tensión y espera

Flecos. Esa palabra que se utiliza cuando una operación está encaminada pero quedan por resolver algunos detalles para que se pueda efectuar la firma. Eso era lo que restaba entre Manchester United y Real Betis Balompié, solo que el fleco era (y es a esta hora) de unas cantidades demasiado altas, llevando la operación a un montante exageradamente alto que el conjunto verdiblanco no podía permitirse cerrar. Quedan aproximadamente 38 horas de mercado para que en el conjunto verdiblanco se produzcan dos acontecimientos posibles:

Que Antony y el Manchester United lleguen a un acuerdo en cuanto a lo que va a ocurrir con esas cantidades adeudadas al futbolista desde su traspaso del Ajax al combinado inglés. En este caso, el Betis volvería a replantearse su oferta para tratar después de finiquitar con el futbolista, que está deseando viajar y unirse al conjunto verdiblanco, que esta noche disputará su tercera jornada de LaLiga (cuarto partido). De hecho, hay voces que cuentan a este diario que parte de su familia ya está en Sevilla esperando con optimismo que se cierre todo. Que no se termine alcanzando entre las dos partes principales ese acuerdo de resolución, y en el combinado de La Palmera vean cómo se esfuma de un plumazo esa operación por la que han condicionado toda la planificación, sobre todo en el caso de los nombres pesados en el apartado de llegadas, por esperar hasta el último momento (siendo también conscientes de que era la única forma de que Antony llegase al Betis).

Antony con el balón en los pies en el encuentro ante el Benfica / Europa Press

Se miran sustitutos en el mercado

Desde hace varias horas ya se miran posibles sustitutos en el mercado por si no pudiese darse la operación. O al menos eso es lo que transmiten desde La Palmera. La realidad es que hay pocos futbolistas en este momento que tengan el nivel del brasileño (y, por tanto, ese peso económico), por lo que si se rebaja el coste de la operación que cubra el costado diestro, lo normal sería que en las zonas de la delantera y el pivote, hubiese una aportación mayor a la que habría si termina dando un giro radical la operación del de Osasco.

Nombres están llegando a las oficinas del conjunto bético desde todos lados; tanto de la libreta de la comisión deportiva como desde los teléfonos de decenas de intermediarios y agentes. De momento, todo está paralizado, aunque con el poco tiempo que resta para la hora límite, puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento.

Antony, en un calentamiento de partido. / Jakub Kaczmarczyk / Efe

Sensaciones varias para el último día

Eso sí, las sensaciones siguen siendo que todo podría terminar de forma positiva (aunque la realidad informativa sea que la distancia es grande). Las tres partes, cada una defendiendo sus intereses, han llevado la situación hasta el punto de que si no se termina haciendo, la imagen no sería nada positiva para ninguna de ellas. Desde Manchester siempre se ha alardeado de que no les importaría dejar a Antony en la grada meses, a pesar del golpe económico que estoy supondría, pero están paralizándolo todo por una cantidad insignificante para un club de tal índole.

El futbolista ha ido formando la imagen de romanticismo futbolístico y sería raro que finalmente esta se terminase cayendo por dinero. Y en el Betis actúan bien, de la misma forma que lo vienen haciendo: con responsabilidad económica. Pero es una realidad que si no se hace, el palo a la planificación y a las esperanzas del entrenador sería de unas dimensiones bastante elevadas. Veremos qué termina ocurriendo, y en cuanto se sepa, lo contaremos en este diario. Quedan sólo horas.