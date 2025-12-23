Al menos 20 heridos en Sevilla tras un accidente entre un autobús de Tussam y un camión en Nervión

Al menos veinte personas han resultado heridas este martes, 23 de diciembre, en un accidente de tráfico en Sevilla ocurrido en la avenida José María Moreno Galván, muy cerca del cruce con la avenida de Luis Montoto, en el barrio de Nervión. En el siniestro se han visto implicados un autobús de Tussam, un camión de reparto de bebidas y 14 turismos más que se han visto afectados.

El impacto ha terminado con el autobús empotrado contra un local, según la información disponible. Fuentes policiales han señalado que, en principio, “todos los lesionados parecen de carácter leve”, aunque el balance inicial habla de al menos veinte heridos.

La primera reconstrucción apunta a una posible explicación del choque: “todo apunta” a que el autobús de Tussam habría invadido el carril contrario. Ese desplazamiento se habría producido tras un desvanecimiento del conductor, lo que le habría hecho perder el control del vehículo.

Cómo se produjo el siniestro en Nervión

Grave accidente en José María Moreno Galván deja más de 20 heridos / Ismael Rubio

Según lo relatado, la secuencia del accidente se inicia con esa presunta invasión del carril contrario por parte del autobús. A partir de ahí, el vehículo habría chocado contra varios coches que venían de frente, en un tramo de la avenida José María Moreno Galván próximo al cruce con Luis Montoto.

El autobús cruzó varios carriles hasta terminar colisionando contra unos locales comerciales. El resultado visible del choque fue el autobús empotrado en un local, además del resto de vehículos afectados en la calzada.

En el recorrido del autobús, uno de los vehículos arrollados fue el camión de reparto de bebidas, que quedó volcado en mitad de la avenida. También se indica que en el accidente intervinieron varios turismos, además del autobús y el camión.

El balance ofrecido es de al menos veinte personas heridas. Las fuentes policiales consultadas han asegurado que, en principio, “todos los lesionados parecen de carácter leve”, sin que se aporten más detalles en esa primera evaluación.

Cortes de tráfico, desvíos e investigación policial

La Policía Local de Sevilla ha cortado la circulación en las inmediaciones del accidente. Además, se han habilitado desvíos de tráfico para canalizar la movilidad en la zona mientras continuaban las actuaciones. La Policía Local también ha informado de que investiga las causas del accidente. En este contexto, las primeras hipótesis apuntan al desvanecimiento del conductor y a la posterior invasión del carril contrario, como origen del choque.