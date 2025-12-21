Muere un motorista de 35 años en un accidente en Nervión, el cuarto en ocho días en Sevilla

Policías locales junto a la carpa del 061 que cubre el cadáver, en una imagen de las cámaras de Tráfico.

Un hombre de 35 años ha muerto la madrugada de este domingo en un accidente de moto en Nervión. Es el cuarto motorista que fallece en Sevilla en ocho días, en una de las rachas más negras que se recuerda. La víctima de este accidente iba en una moto eléctrica de una conocida empresa de alquiler de este tipo de vehículos.

El motorista perdió el control de la moto al entrar en la rotonda en la que confluyen las avenidas de Eduardo Dato y San Francisco Javier. El accidente tuvo lugar a las 3:05 horas. El hombre murió en el acto, pese a los esfuerzos de los servicios sanitarios por reanimarlo, que fueron infructuosos.

Durante el tiempo en el que duraron estas maniobras, la Policía Local mantuvo activados unos desvíos de tráfico en la rotonda. Una vez que la comisión judicial ordenó el levantamiento del cadáver, pasadas las cuatro y media de la madrugada, se restableció la circulación.

El cuerpo del motorista fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia en las próximas horas. La Policía Local de Sevilla se ha hecho cargo de la investigación del accidente, para determinar las causas del mismo, según ha informado Emergencias Sevilla.

Este hombre es la cuarta persona que muere en un accidente de moto en Sevilla en los últimos ocho días. El pasado domingo 14 de diciembre falleció un hombre de 47 años en el puente de San Bernardo, muy cerca del lugar en el que ocurrió el accidente de esta madrugada, al perder el control de su moto.

El martes 16, un hombre de 53, Nacho Ansó, director del hotel NH Plaza de Armas, falleció al chocar frontalmente contra un coche en el puente del Cristo de la Expiración. La autopsia desveló que había sufrido un desvanecimiento como consecuencia de un infarto, lo que le hizo perder el control de la moto.

El miércoles 17, un hombre de 59 años perdió la vida al chocar contra una rotonda en la carretera de Coria del Río, la A-8058, a la altura de Palomares y la glorieta de acceso a la SE-40.

A estas cuatro víctimas mortales hay que sumar un peatón muerto la noche del viernes en la carretera del muro de defensa, en la salida de Sevilla hacia el Aljarafe por Blas Infante.