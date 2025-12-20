Muere un peatón atropellado en una de las salidas de Sevilla hacia el Aljarafe

Un hombre de 57 años murió la noche de este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en una de las salidas de Sevilla hacia el Aljarafe. El siniestro fue un atropello y la víctima es un peatón que estaba caminando por la calzada, por motivos que no han trascendido. Fue arrollado por un turismo y murió en el acto, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron sobre las once de la noche del viernes en la salida de Sevilla por la avenida de Blas Infante, muy cerca del cuartel de la Policía Nacional y de la conexión con la autovía de circunvalación SE-40, que sube ya hacia el Aljarafe por uno de los puentes que cruza el Guadalquivir. El punto exacto del atropello es en el kilómetro 816,5 de la N-630 (carretera Sevilla-Gijón), en la zona que se conoce como el muro de defensa.

Un portavoz del teléfono único de emergencias 112 aseguró a este periódico que este departamento recibió una llamada de aviso sobre las 23:00 horas, que alertaba de que un turismo había atropellado a un peatón y que éste estaba tirado en el suelo. El 112 activó a la Guardia Civil, la Policía Local de Sevilla y los servicios sanitarios, que sólo pudieron certificar la defunción del viandante.

El cadáver fue levantado y trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia en las próximas horas. La Guardia Civil de Tráfico ha abierto una investigación para determinar las causas del accidente y el motivo por el que este hombre se encontraba caminando por la calzada, una práctica que está completamente prohibida.

Este accidente mortal completa una semana negra de la siniestralidad vial, y es la cuarta persona que pierde la vida en las carreteras o calles sevillanas en tan sólo seis días. Los otros tres fallecidos eran motoristas. El primero de ellos era un hombre de 47 años que murió la noche del domingo en un accidente en el puente de San Bernardo.

El segundo es Nacho Ansó, de 53 años, director del hotel NH Plaza de Armas, que la mañana del martes sufrió un desvanecimiento como consecuencia de un infarto cuando iba en la moto por el puente del Cristo de la Expiración, lo que le hizo perder el control del vehículo y chocar contra un coche que venía de frente por el carril contrario.

El tercer fallecido es otro motorsta de 59 años que murió al chocar contra una rotonda en Palomares del Río, en la carretera A-8058, la noche del miércoles.