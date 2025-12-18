Muere un motorista de 59 años tras chocar contra una rotonda en la A-8058 en Palomares del Río

Un motorista de 59 años ha fallecido en la noche de este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera A-8058, a la altura del kilómetro 7,5, en la incorporación a la SE-40, en el término municipal de Palomares del Río. El siniestro se produjo sobre las 23:30 horas, cuando el conductor perdió el control de la motocicleta y colisionó contra una rotonda, según ha informado el servicio de emergencias 112.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y la Guardia Civil de Tráfico. Finalmene, el motorista falleció en el lugar a pesar de los intentos de los servicios sanitarios por salvarle la vida, según las mismas fuentes. Las circunstancias exactas del suceso están siendo investigadas.

Este accidente eleva a tres el número de motoristas fallecidos en la provincia desde el pasado domingo, en una preocupante sucesión de siniestros mortales.

El primero de ellos tuvo lugar en la tarde del domingo en el puente de San Bernardo, en Sevilla capital. Un motorista de 47 años perdió la vida tras un accidente registrado sobre las 21:00 horas, cuando perdió el control del vehículo y sufrió lesiones incompatibles con la vida. Como consecuencia del siniestro, la Policía Local de Sevilla procedió al corte total del puente al tráfico rodado y al tránsito peatonal en ambos sentidos, tal y como informó el servicio de emergencias 112.

El segundo accidente mortal se produjo el martes 16 de diciembre en el puente del Cristo de la Expiración, conocido popularmente como el puente del Cachorro. En este caso, un motorista de 53 años falleció tras una colisión frontal con un turismo ocurrida a las 9:05 horas en sentido entrada a Sevilla, según confirmaron fuentes del teléfono único de emergencias 112. La víctima fue identificada como Ignacio Ansó Armendáriz, director de los hoteles NH en la capital andaluza.