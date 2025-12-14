Muere un motorista en un accidente en el puente de San Bernardo de Sevilla

Un motorista de 47 años ha muerto esta noche en un accidente de tráfico registrado en el puente de San Bernardo de Sevilla, donde la Policía Local de Sevilla mantiene completamente cortado el puente al tráfico y al tránsito peatonal en ambos sentidos, según ha informado Emergencias Sevilla en la cuenta de sus redes sociales, donde ha indicado que el conductor ha fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas al perder el control del vehículo.

El siniestro se ha producido sobre las 21:00 horas, cuando se ha producido el accidente en el que se ha visto implicado un motorista que ha resultado muerto. Desde el momento en que ha tenido lugar el accidente, agentes de la Policía Local de Sevilla han procedido al corte total al tráfico del puente de San Bernardo.

Al inicio del puente se podía observar cómo había quedado la motocicleta, tendida en la calzada, como muestra la imagen que acompaña esta información.

Un equipo especializado en reconstrucción de siniestros viales se hizo cargo de la investigación de los hechos. El tráfico se ha restablecido parcialmente sobre las 22:15 horas, aunque . el dispositivo permanece en el lugar a la espera de la comparecencia de la Comisión Judicial para proceder al levantamiento del cadáver.