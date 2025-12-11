El alcalde de Sevilla dice que derribar la gasolinera de Alcosa "no es un capricho de Urbanismo"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, aseguró este jueves que derribar la gasolinera de Alcosa "no es un capricho de Urbanismo", sino que se trata de "acatar una sentencia judicial firme". Sanz explicó que la estación de servicio no pudo demolerse ayer, cuando estaba previsto, porque "no había efectivos de la Policía Nacional suficientes". "Cuando el juzgado vuelva a poner fecha y avise a la Subdelegación del Gobierno para que haya efectivos de la Policía Nacional suficientes, Urbanismo volverá a actuar cumpliendo una sentencia judicial", añadió el regidor.

Sanz reacciona así después de que medio centenar de personas, entre trabajadores, familiares y allegados, lograran paralizar este miércoles el derribo de la gasolinera. Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo declaró nulo, por falso o simulado, el contrato de arrendamiento del terreno, lo que motivó que se anulara también la licencia que Urbanismo otorgó a la empresa de la gasolinera. Urbanismo considera que la única forma de ejecutar la sentencia es demoler la estación de servicio y devolver el terreno a su estado original.

A primera hora de la mañana de este miércoles, los técnicos de Urbanismo, junto con los trabajadores de la empresa de demolición y la Policía Local, acudieron a la gasolinera para proceder al derribo. Los responsables de la gasolinera habían cruzado unos camiones y autobuses bloqueando las entradas. La Policía se marchó y los técnicos de Urbanismo se quedaron en el lugar hasta cinco horas, para finalmente marcharse sin iniciar la demolición.

El alcalde también habló sobre el conflicto de la Policía Local y expresó su "preocupación" por las semanas en las que "los organizadores de procesiones o eventos han tenido que restringir, limitar o anular" sus recorridos, como ha ocurrido por dos veces con la hermandad de las Aguas. Sanz agradeció el "esfuerzo" de los sindicatos para solucionar el problema, y especialmente el voto favorable en la mesa de negociación que dio el sindicato mayoritario, el Sppme, para que la propuesta pueda ir al pleno. "Apelo a la responsabilidad de la oposición para que si no vota a favor, por lo menos se abstenga para que la ciudad pueda tener un plan de Navidad".

Sobre si negociará con los otros partidos, "no es un tema que tengamos que negociar, es un tema de responsabilidad del resto de fuerzas políticas". "No me tengo que sentar con ninguna fuerza política para convencerla de que esta ciudad estaría mucho mejor con un plan de Navidad funcionando. Apelo a la responsabilidad del PSOE, de Podemos e IU y de Vox. Supongo que habrán hablado con los sindicatos. Si ellos han llegado a la conclusión de que están mejor con un plan de Navidad en funcionamiento que sin él, entiendo que por responsabilidad el resto de fuerzas políticas, si no votan a favor, se abstendrán".