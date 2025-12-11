Los rumores de venta del Sevilla y el LOI tensionan un partido clave

El destino del Sevilla está en manos de un gran inversor estadounidense. El club de Nervión seguirá el camino de otras entidades europeas y esto trae a maltraer al sevillismo de base. Apartado desde hace mucho tiempo de la toma de decisiones importantes, ese ente abstracto que es el grupo social de base se movilizará a través de sus más señalados interlocutores:la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, Accionistas Unidos y Biris Norte. La rueda de prensa convocada para este jueves tratará de explicar la posición de los sevillistas de base frente a los crecientes rumores de la venta del club. Y mientras tanto se acerca un partido que debería concitar toda la sinergia posible en pro del triunfo.

Por ahora ese sevillismo presa del desencanto y la impotencia no le ha dado la espalda al equipo, pese a que éste ha roto la promesa inicial que parecía alumbrar la llegada al banquillo de Matías Almeyda. En el partido de Copa en Almendralejo ya se vio lo vivo que está el sevillismo. Más de 4.000 aficionados se desplazaron para una eliminatoria con un rival de Segunda RFEF, por debajo de la categoría del filial, y dejaron clara su postura. En el Francisco de la Hera sonó fuerte tras los dos goles el recurrente “¡Júnior, vete ya!” y el “¡directiva, dimisión!”. Y este domingo frente al Oviedo habrá nuevas manifiestaciones de ese tenor coincidiendo con la víspera de la Junta General de Accionistas del próximo lunes.

Del Nido Carrasco, que está al margen de la venta, afrontará la que puede ser su última Junta de Accionistas como presidente. / José Luis Montero

El empate en Mestalla cercenó la posibilidad de zanjar con un triunfo la racha anterior de una sola victoria, frente al Osasuna, en las seis jornadas precedentes. Y la distancia con el descenso va menguando... De ahí la trascendencia de un partido cuyo ambiente se verá salpicado por los crecientes rumores de venta.

Según ha podido saber este diario, la venta de los grandes paquetes de acciones no es tan inminente como se está rumoreando. Hay quien le pone fecha incluso a la definitiva trasacción de acciones hacia el inversor yanqui:enero para que pueda invertir en fichajes. Algunos aficionados incluso lo desean ya vistas las enormes carencias de la plantilla y la muy precaria economía del club. Pero todo va mucho más despacio de lo aparente.

José María del Nido, máximo accionista, junto a su hijo Miguel Ángel antes de una Junta General. / David Arjona / Efe

Aun así, es cierto que el potente grupo inversor ya ha presentado a las grandes familias accionistas la carta de intención, el LOI (Letter of intent), el documento previo al contrato de venta que requiere exclusividad y confidencialidad, aun sin tener que ser vinculante. Es el paso obligado en este tipo de transacciones antes del acuerdo definitivo. Y esa confidencialidad impide que se publiciten por ejemplo las cifras de la oferta. Algunos hablan de unos 3.700 euros por título accionarial, una barbaridad.

Pero el fútbol no vive de rumores y este domingo llega el colista, un Oviedo con el que los sevillistas tienen lazos emocionales desde los dos últimos descensos. Será la primera vez que este siglo XXI juege el equipo asturiano en Nervión. La última vez el Sevilla ya estaba prácticamente en Segunda División, en la temporada 99-00 (2-3). Fue el famoso partido en el que Olsen se negó a jugar la segunda parte ante la pasividad de sus compañeros. El del domingo será muy distinto y tendrá muchísimo en juego.