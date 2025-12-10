El Sevilla pide la suspensión cautelar por Isaac a la justicia ordinaria

El Sevilla ha vuelto a recurrir a la Jurisdicción contencioso-administrativa para el caso de Isaac como ya hiciera la temporada pasada con Lukébakio. Después de que los comités de la RFEF, el de Disciplina y el de Apelación, y el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) resolvieran contra el recurso presentado por el club para rebajar la sanción por la roja en el derbi de dos partidos a uno, el gabinete jurídico del club acude ahora a la justicia ordinaria de nuevo para pedir la suspensión cautelar del segundo partido de sanción, según adelantó Canal Sur Radio y ha confirmado este diario.

De esta forma tratará de que Isaac pueda jugar el domingo un partido trascendental contra el Oviedo, tratando de que la justicia ordinaria suspenda cautelarmente el segundo partido de sanción so pena de que más adelante durante esta temporada dictamine en contra y tenga que cumplirlo no se sabe en qué momento exacto.

La temporada pasada el Sevilla ya acudió a la justicia ordinaria el pasado 30 de abril por la roja a Lukébakio contra el Osasuna en El Sadar. El ahora extremo del Benfica no sólo pudo jugar la siguiente jornada, contra el Leganés en casa, sino que terminó jugando el resto de partidos de aquella temporada.

Siete meses después de solicitar y lograr aquella suspensión cautelar de Lukébakio este tuvo que cumplir el partido de sanción pendiente con el Sevilla ya con el Benfica el pasado mes de noviembre coindiciendo con su grave lesión de tobillo.

La respuesta de Apelación al recurso que presentó el Sevilla denegando la petición de rebajarle a un partido la sanción fue negativa y destacó que pudo aplicarle una sanción mayor porque el apartado dos del artículo 130 del Código Disciplinario habla de uno a tres partidos de sanción y que impuso el grado medio: dos partidos. Dejó caer así que podrían haberle caído tres...

Después de que el miércoles 3 el Comité de Disciplina desechase las alegaciones del Sevilla y el viernes 5 hiciera lo mismo el Comité de Apelación, el gabinete jurídico del club acudió el mismo viernes 5 al TAD. Pero este tribunal también desetimó el recurso por lo que ahora ya sólo queda la vía ordinaria de la suspensión cautelar mediante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Más allá de que el Sevilla entienda que la acción en la que Isaac da una patada a Valentín era una reacción de la acción inmediatamente anterior -la falta de Valentín no pitada- y que no estaba "al margen del juego" y vea injusto por ello el castigo de dos partidos, parece evidente de que la falta de eficacia del equipo por falta de efectivos, con Almeyda enteniendo que Akor Adams es la única alternativa para el rol de delantero centro, también ha influido para esta decisión. Así como que Peque no pueda jugar el domingo por acumulación de amarillas.