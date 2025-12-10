Así evoluciona el precio de la vivienda en la nueva zona residencial Cruz del Campo en Sevilla: desde 300.000 a más de un millón de euros

El nuevo barrio que está tomando forma sobre los antiguos suelos de la fábrica de Cruz del Campo avanza hacia su consolidación como uno de los desarrollos urbanos más relevantes actualmente en Sevilla. La transformación de la zona —que contempla un parque de siete hectáreas, ya abierto, y la construcción de cerca de 2.000 viviendas— continúa a medida que se completan trabajos de urbanización iniciados a finales de 2023.

El conjunto de las promociones actualmente en curso suma más de 780 viviendas del total previsto para este nuevo desarrollo urbano. Con la urbanización aún en ejecución y varias iniciativas en plena fase de comercialización, el barrio de Cruz del Campo se perfila ya como un enclave residencial de segmento medio-alto, caracterizado por edificaciones de obra nueva, abundantes zonas comunes y precios que en su mayoría superan los 300.000 euros.

Las opciones por debajo de los 350.000 euros se concentran en la oferta de vivienda protegida y en algunas tipologías de menor tamaño dentro de promociones como Nervión Zenit o las unidades iniciales de Torre Althea.

Metrovacesa: Torremagna, Torrenova y Torre Althea

Edificio Torremagna / Metrovacesa

Metrovacesa mantiene un protagonismo destacado en este desarrollo, con tres promociones actualmente activas. Torremagna, compuesta por 91 viviendas plurifamiliares, dispone de unidades desde 371.000 euros para tipologías de dos dormitorios y 90,4 m², llegando a 544.500 euros en las viviendas de cinco dormitorios y 178,6 m². Los precios no incluyen IVA ni anejos, que se venden junto a plaza de garaje (desde 28.000 €) y trastero (desde 4.000 €). El edificio, configurado en forma de L y orientado al suroeste, incorpora piscina, espacio comunitario, zona infantil y una plataforma elevada de uso exclusivo.

Así es la promoción Torrenova en Cruz del Campo / Metrovacesa

Torrenova, con 104 viviendas, parte de los 346.500 euros para unidades de dos dormitorios y 102,7 m². Las tipologías más amplias alcanzan los 501.000 euros para viviendas de tres dormitorios y hasta 193,4 m². Al igual que en Torremagna, el garaje (desde 28.000 €) y el trastero (desde 4.500 €) se adquieren junto con la vivienda. El edificio está orientado al noroeste y también incluye piscina, área de juegos y local comunitario.

Recreación exterior de Torre Althea / Metrovacesa

La novedad del grupo es Torre Althea, una promoción de 89 viviendas distribuidas en planta baja más once alturas, con tipologías de dos a cuatro dormitorios. El proyecto destaca por su diseño arquitectónico en forma de “L” orientada al suroeste, concebido para maximizar iluminación y eficiencia. Todas las viviendas se entregan con garaje y trastero, y disponen de amplias terrazas o, en el caso de las plantas bajas, jardines privativos. Las zonas comunes incluyen piscina, jardines, zona infantil y local comunitario. Los precios parten desde 326.000 euros para viviendas de dos dormitorios y 102,9 m², alcanzando los 503.000 euros en las tipologías de cuatro dormitorios y 177,8 m².

Amenabar: Jardines Cruz del Campo

Así es la nueva urbanización de Jardines de Cruz del Campo / M. G.

La promoción Jardines Cruz del Campo, impulsada por Amenabar, se ha consolidado como una de las ofertas residenciales más avanzadas, con aproximadamente el 60% de las viviendas ya vendidas. El proyecto agrupa 212 viviendas en cuatro portales y siete plantas, con opciones de 2, 3 y 4 dormitorios, incluyendo unidades en planta baja, intermedia y ático.

Los precios publicados en portales inmobiliarios se sitúan entre 420.000 euros para una vivienda de tres dormitorios y 136 m², y 1.147.000 euros para un dúplex de cuatro dormitorios con 390 m². Todas las viviendas disponen de garaje y amplias terrazas con vistas hacia el parque de 70.000 m², así como una doble orientación este-oeste.

InmoCaixa: Nervión Zenit

Nervión Zenit / Idealista

La propuesta de InmoCaixa, Nervión Zenit, incorpora 91 viviendas en una ubicación estratégica entre la Avenida de Andalucía y la Avenida del Greco. El conjunto ofrece piscina, sala comunitaria y zona infantil, y continúa en fase de construcción con alrededor del 20% de las unidades ya reservadas.

Los precios parten desde 321.000 euros para viviendas de dos dormitorios y 75 m², ascendiendo a 464.000 euros en las tipologías de cuatro dormitorios y 122 m².

Emvisesa: Residencial Cruz del Campo (VPO)

Representación de la fachada de los 92 pisos que se edificarán en la Cruz del Campo. / EMVISESA

En el ámbito de la vivienda protegida, Emvisesa anunció en febrero la promoción Residencial Cruz del Campo, que incluye 92 viviendas VPO y 102 plazas de garaje, además de locales comerciales y zonas comunes. Las viviendas, con superficies útiles entre 51,57 y 107,66 m², se ofertan con garaje y trastero incluidos (sin IVA). Los precios medios son los siguientes:

2 dormitorios : 199.771,04 € (53 viviendas)

: 199.771,04 € (53 viviendas) 3 dormitorios : 259.203,40 € (32 viviendas)

: 259.203,40 € (32 viviendas) 4 dormitorios : 316.646,59 € (3 viviendas)

: 316.646,59 € (3 viviendas) Adaptadas PMR: 255.045,02 € (4 viviendas)

Célere Nervión: la nueva promoción de Vía Célere

Recreación virtual de la urbanización Célere Nervión / Via Célere

Otra de las incorporaciones recientes es Célere Nervión, promovida por Vía Célere. El proyecto ofrece 100 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, todas con garaje y trastero incluidos y enfocadas en un concepto residencial premium.

La promoción destaca por la amplitud de sus zonas comunes, que incluyen piscina, áreas verdes, sala social, espacios infantiles, sala fitness, coworking, zonas exteriores de juegos y espacios destinados al bienestar familiar. Todas las viviendas cuentan con terraza.

En cuanto a los precios, la comercialización ya ha comenzado con importes que parten desde 432.800 euros. Entre las referencias disponibles, una vivienda de 3 dormitorios, 2 baños y 124 m² se ofrece por 432.800 euros, mientras que una tipología similar, de 125 m², asciende a 436.600 euros. Las viviendas de 4 dormitorios alcanzan superficies de hasta 147 m², mientras que las unidades de 2 dormitorios se sitúan alrededor de los 90 m².