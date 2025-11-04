Así es Célere Nervión, la nueva promoción de viviendas en Cruz de Campo: precios desde 432.800 euros

El nuevo barrio de Cruz del Campo continúa su crecimiento. Poco a poco se van confirmando nuevas promociones inmobiliarias en el área, mientras que el parque quedó inaugurado a principios de octubre, consolidándose como el pulmón verde de 7 hectáreas. Este gran espacio urbano incluye un área infantil de casi 5.000 metros cuadrados, dos pistas deportivas y un itinerario de un kilómetro para running, configurando un entorno diseñado para el bienestar y la actividad al aire libre.

El desarrollo urbanístico del barrio contempla 30.154 metros cuadrados de residencia libre y 13.842 metros cuadrados destinados a VPO. Hasta la fecha, ya están confirmadas promociones como Torremagna y Torrenova (gestionadas por Metrovacesa), Jardines Cruz del Campo (Amenabar), Nervión Zenit (InmoCaixa) y Residencial Cruz del Campo, estas últimas viviendas protegidas promovidas por Emvisesa. La mayoría de las viviendas superan los 300.000 euros.

A este proyecto residencial en expansión se suma ahora una nueva promoción que acaba de recibir el visto bueno por parte de la Gerencia de Urbanismo. La promotora Vía Célere desarrollará "Célere Nervión", un complejo que refuerza la oferta de vivienda de alta calidad en el barrio.

Así es Célere Nervión

Recreación virtual de la urbanización Célere Nervión / Via Célere

Célere Nervión contará con 100 viviendas de 2 a 4 dormitorios, todas ellas con garaje y trastero incluidos, y diseñadas bajo un concepto premium. La promoción destaca por sus zonas comunes: piscina, zonas verdes, sala social, espacio infantil, sala fitness, coworking, zona exterior de juegos y áreas pensadas para el bienestar familiar. Todas las viviendas dispondrán de terraza.

Recreación virtual de la urbanización Célere Nervión / Via Célere

Su comercialización ya está en marcha y los precios parten desde 432.800 euros. Según la información disponible, una vivienda de 3 dormitorios, 2 baños y 124 m² tiene un precio de 432.800 euros, mientras que otra tipología similar, con 125 m², asciende a 436.600 euros. Las viviendas de 4 dormitorios alcanzan los 147 m², y las de 2 dormitorios cuentan con 90 m².

El proyecto apuesta además por la sostenibilidad, incorporando altos estándares de eficiencia energética y diseño responsable, acorde con las nuevas demandas del mercado residencial.

Un nuevo enclave residencial en Sevilla

En los terrenos de la antigua fábrica de Cruzcampo se proyectan casi 2.000 nuevas viviendas, de las cuales 1.073 serán de renta libre y 890 de carácter público, además de 29.000 metros cuadrados destinados a uso terciario.

Con esta nueva promoción, el panorama inmobiliario del emergente barrio confirma una clara tendencia al alza en los precios. Célere Nervión se suma así a las promociones ya anunciadas, cuyos precios también superan los 300.000 euros por vivienda, evidenciando que este nuevo enclave urbano se posiciona como una de las zonas residenciales más exclusivas y de mayor valor en la ciudad.