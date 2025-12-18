Horario y dónde ver el Real Madrid-Sevilla: adiós, por fin, al 2025

Tras caer eliminado de forma estrepitosa frente al Deportivo Alavés en la Copa del Rey, el Sevilla Fútbol Club pondrá el broche a un 2025 que solamente puede calificarse como negro ante un rival nada propicio. Los pupilos de Matías Almeyda se verán las caras con el Real Madrid en un encuentro marcado por la diferencia abismal entre ambos conjuntos: mientras que los merengues se encuentran peleando LaLiga contra el Fútbol Club Barcelona, los hispalenses tratan de alejarse lo máximo posible de los puestos de descenso y soñar, casi de forma utópica, con regresar a la zona europea.

El Sevilla tratará de ampliar su corta pero positiva racha en el torneo de la regularidad, donde llevan dos partidos sin conocer la derrota tras empatar ante el Valencia CF y golear al Real Oviedo. Por su parte, el Real Madrid llega al choque de este fin de semana después de vencer al Talavera en Copa del Rey, ganar al propio Alavés en LaLiga y caer en el Bernabéu frente a un Manchester City que consiguió remontar el tanto inicial del conjunto blanco. Es cierto que los merengues no pasan ahora mismo por su mejor momento, por lo que el duelo ante el combinado nervionense se antoja como una buena oportunidad para dejar buen sabor de boca a su afición antes del parón navideño.

Las fotos del Alavés - Sevilla de Copa del Rey / EFE

Horario del partido

El choque entre Real Madrid y Sevilla Fútbol Club se disputará este sábado 20 de diciembre a partir de las 21:00 en el Santiago Bernabéu. Los nervionenses llevan sin ganar en el feudo blanco desde el 7 de diciembre de 2008, habiéndose cumplido 17 años de esta efeméride. Los tantos de Adriano, Romaric, Kanouté y Renato dieron los tres puntos al equipo que dirigía Manolo Jiménez. Desde entonces, el balance es notablemente negativo para el cuadro hispalense, que suman cuatro derrotas consecutivas en sus últimas visitas al estadio merengue y 20 partidos sin conocer la victoria, siendo el último resultado positivo un 2-2 cosechado en la temporada 2020/2021.

Dónde ver el encuentro

Además de verse en directo en el Santiago Bernabéu y poder seguirse a través de la web de Diario de Sevilla, el duelo será televisado por Movistar Plus+, LaLiga TV Bar, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga y Orange Futbol 1. Cuando el colegiado indique el final del encuentro, el Sevilla dirá adiós a su último partido de un 2025 en el que los hispalenses estuvieron muy cerca de regresar al pozo de la Segunda División. Pese al cambio de entrenador, siendo Matías Almeyda de lo poco potable que tiene este equipo, las sensaciones son las mismas que el pasado curso: un equipo que no está a la altura y que, un año más, tiene que poner su objetivo en lograr la salvación.