Almeyda: "Fue un partido parejo definido por un detalle"

Escueto, por la necesidad de tomar el vuelo de vuelta a Sevilla, fue Matías Almeyda en sus declaraciones después del mal partido del Sevilla, que cayó eliminado de penalti en un partido enel que apenas tuvo un par de fases positivas, de ir de verdad en busca del Alavés.

El entrenador del Sevilla insistió en que "fue un partido parejo". "Hicimos cosas buenas, cosas no tan buenas, pero el partido fue bastante parejo. Este tipo de eliminatorias se definen por detalles como el penalti", dijo.

El bajón en el segundo tiempo fue muy obvio después de un primero en el que llegó más pero tampoco fue capaz de evitar el dominio del Alavés. "Fuimos más claros en el primer tiempo y ya al final -la ocasión de Alfon y Alexis en el 94'- fue de esas jugadas que van todos arriba y casi llega el empate. En el primer tiempo sí fuimos más claros, moviendo de un sector a otro", analizó.

Almeyda quiso desdramatizar y seguir en el camino. "Ni el otro día era todo tan positivo ni ahora... Hay que ir con los pies sobre la tierra y enfocarnos en nosotros".

Sí quiso destacar el papel del que quizá fue el sevillista más destacado, un Oso que se ha agarrado fuerte a la camiseta de titular desde la lesión de Suazo. "Es un jugador que viene creciendo y cumpliendo. Me gusta cómo deja el alma en cada balón, la interpretación que tiene. Lo encontramos poco. Jugó un gran partido. Nos motiva que tengamos estos jóvenes que van saliendo y que se van afianzado. Me gusto mucho otra vez más", resaltó.