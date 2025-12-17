Alavés-Sevilla: en directo el partido de Copa

El Deportivo Alavés y el Sevilla Fútbol Club disputan en Mendizorroza desde las 21:00 su partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, único enfrentamiento entre equipos de Primera División de esta instancia del torneo. El árbitro encargado de dirigirlo es Miguel Sesma Espinosa (riojano) y todavía será sin VAR.

Ambos equipos llegan con distintas sensaciones después de la jornada previa de Liga. El equipo del Chacho Coudet plantó cara al Real Madrid en Mendizorroza pero sumó su cuarta derrota de los últimos cinco partidos ligueros (1-2). Y el de Matías Almeyda lo afronta con la confianza recuperada después del empate en Mestalla (1-1) y el triunfo sobre el Oviedo (4-0).

El Sevilla es actualmente noveno clasificado en la Liga con 20 puntos y el Alavés es duodécimo con 18 puntos. Quiere esto decir que la igualdad está garantizada y será una dura empresa a domicilio tal y como advirtió Almeyda, que recupera efectivos para el partido: vuelven tras sus lesiones Suazo y Januzaj y Peque e Isaac tras cumplir sus sanciones.