Buenas noticias para la Copa: Suazo y Januzaj forman ya en la convocatoria

Poco a poco Matías Almeyda va recuperando efectivos de entre la larga nómina de lesionados que tiene el Sevilla. Si frente al Oviedo ya pudo contar con Juanlu, para el encuentro de Copa del Rey de este miércoles en Mendizorroza contra el Alavés (21:00), correspondiente a los treintadosavos de final, ya están disponibles Suazo y Januzaj.

Kike Salas, en cambio, que parecía el siguiente en volver, no se ha ejercitado este martes debido a que ha manifestado molestias en el pubis y retrasará su reincorporación a las filas del Sevilla. Mientras que siguen de baja por lesión Nyland, Azpilicueta, Nianzou, Marcao y Rubén Vargas.

El extremo internacional suizo ya ha realizado trabajo de campo este martes. Rubén Vargas se ha ejercitado aparte sobre el césped de la ciudad deportiva.

Almeyda habló de este pequeño avance del extremo en su comparecencia previa en términos optimistas, pero también cautelosos. "Rubén ya está mucho mejor. Los plazos en este tipo de lesiones los va marcando el cuerpo del jugador y el doctor y la kinesiología. No queremos que vuelva a sufir este tipo de lesión y ya veremos el plazo de vuelta".

La convocatoria de expedicionarios para el partido de Copa con un rival de Primera División la componen 24 futbolistas. A saber: Vlachodimos, Alberto Flores, Rafa Romero; Carmona, Juanlu, Cardoso, Ramón Martínez, Castrín, Íker Muñoz, Suazo, Oso; Gudelj, Agoumé, Manu Bueno, Mendy, Joan Jordán, Sow; Januzaj, Miguel Sierra, Alfon, Peque, Alexis; Isaac y Álex Costa.