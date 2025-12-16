Junta de Accionistas del Sevilla 2025: Un plan de viabilidad que sólo convence a los inversores

La mesa de la Junta de Accionistas de 2025, que recibió la amenaza de Del Nido de nuevas denuncias.

"El Sevilla no se encuentra en causa de disolución". Fue la respuesta de José María del Nido Carrasco a las recurrentes críticas que escuchó durante una Junta General Ordinaria de Accionistas sosegada, de 4:15 horas, pese a las ruinosas cuentas y el proceso de venta del club, sin la crispación ni los insultos de asambleas precedentes. El papel de Sevillistas Unidos 2020 apoyando al consejo de administración ha mesurado las formas, porque el pataleo ya sirve de poco. Eso sí, José María del Nido Benavente aseguró que volverá a denunciar a todos los integrantes de la mesa por la alineación del voto.

Ese voto alineado permitió a Del Nido Carrasco sacar adelante con el apoyo de casi el 80% del quórum los seis puntos del orden del día, entre éstos las cuentas de las Juntas de 2022, 2023 y 2024, que estaban pendientes todavía. Y con porcentajes similares, siempre por encima del 77%, aprobó las cuentas y la gestión del ejercicio 2025.

Antonio Cordón y su ayudante José Ignacio Navarro, en la Junta. / Antonio Pizarro

Mandan el consejo y sus aliados, que lograron aprobar las cuentas de los últimos cuatro años pese a que el déficit acumulado es tremendo, 180 millones por los 24,81 de 2022, los 19 de 2023, los 82 de 2024 y los 54 del ejercicio que se sometía a juicio de los accionistas, el de 2025. Sí hubo crispación cuando el presidente de la mesa no permitió debatir las cuentas pendientes. “Ya se debatieron en las Juntas precedentes”, arguyó Del Nido Carrasco.

“Hemos reducido los costes en dos años en 100 millones de euros y hemos incrementado los ingresos en 35 millones de euros, es difícil realizar un plan de ajuste mejor en este contexto”, dijo Del Nido Carrasco, que advirtió de que se alinearía el voto de presidente y vicepresidente primero, lo que, pese a las protestas y el anuncio de nueva demanda de Del Nido Benavente, obligaba a éste a votar en la misma línea a favor de todo so pena de las indemnizaciones contempladas en el pacto de gobernabilidad de 2019.

Javier Cano, director financiero, habla con José Castro, vicepresidente primero. / Antonio Pizarro

El presidente, entre críticas a su gestión y dudas sobre el inversor que amenaza con aterrizar en el Sevilla, aseguró que el club tiene “130 millones de euros de fondos propios, que serían de 63 millones si el Gobierno no prorroga en 2026 la dispensa” por los pagos pendientes como consecuencia de los dos años del Covid, en 2021 y 2022.

Javier Cano, director financiero, presentó unas cuentas que sustentaban el severísimo plan de ajuste que defendió Del Nido Carrasco. El prometido balance cero en 2026 pasa por ¡3 millones de déficit!, pero para ello falta la venta de algún jugador en enero. Tela. Si no hay venta, seguirá lejos el ansiado balance cero o break even...

José María del Nido Carrasco, con su socio Ángel Delgado a su izquierda. / Antonio Pizarro

Para que los fondos propios sean de 63 millones de euros -130 si el Gobierno no corta su dispensa por el Covid según Del Nido Carrasco- computan en ellos los dos préstamos, el participativo de CVC y el de Goldman Sachs, que ya asciende a 178 millones de euros. Y no se tienen en cuenta tampoco en la deuda neta, cifrada a 31 de diciembre de 2025 en 88 millones de euros, las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 por el Covid. “Se ha reducido el gasto en 86 millones de euros desde 2023 y el coste de personal deportivo desciende en 47 millones y está lastrado por el coste de jugadores que jugaron cedidos en otros equipos y salidas incentivadas”, dijo el director financiero, Javier Cano.

Antonio Lappí, que sólo habló tras la Junta, conversa con Fernando Carrión Amate. / Antonio Pizarro

La dramática caída del Sevilla, digna de tesis de economistas, es lo que intenta frenar el durísimo “plan de viabilidad”, con la bajada de ingresos por competiciones, televisión y traspasos de jugadores como causas. Ante eso, el consejo actual trata de allanar los balances ante la próxima llegada del inversor extranjero, rechazado por casi todos los minoritarios. Y ante lo que Del Nido Benavente espetó: “¿Se está vendiendo el club? ¿Hay alguna oferta por la venta de la entidad? ¿Se está vendiendo mi parte? Sólo por enterarme... A mí no se me ha informado de la posibilidad de vender el club y aglutino el 40% del capital”.

El máximo accionista no se da por enterado de la llegada del gran inversor, que será de los pocos a los que convenza el optimista plan de ajuste de su hijo. Mientras, la tercera vía quedó en el olvido. Sólo algunos minoritarios aseguraron preferir "caras conocidas" si hay que vender el club. Aunque la tercera vía de Antonio Lappí apenas salió a colación durante una Junta de Accionistas demasiado tranquila para la tempestad institucional.