No cabe duda de que uno de los nombres propios en la Junta General de Accionistas era Antonio Lappí, empresario sevillano vinculado fuertemente al Sevilla Fútbol Club. Una de las cabezas visibles de la Tercera Vía, junto a Fede Quintero, ha dejado claro su deseo de comprar la entidad hispalense, con la incorporación de Monchi a su proyecto como una de las mayores bazas, siendo la otra el apoyo de una afición reticente al capital extranjero.