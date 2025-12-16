Antonio Lappí confirma una oferta por el Sevilla superior a los 300 millones y la presencia de Monchi en su proyecto

El empresario no cierra las puertas a dirigir la entidad nervionense en un futuro cercano

José María del Nido Carrasco niega participar "en ningún proceso de venta del club"

No cabe duda de que uno de los nombres propios en la Junta General de Accionistas era Antonio Lappí, empresario sevillano vinculado fuertemente al Sevilla Fútbol Club. Una de las cabezas visibles de la Tercera Vía, junto a Fede Quintero, ha dejado claro su deseo de comprar la entidad hispalense, con la incorporación de Monchi a su proyecto como una de las mayores bazas, siendo la otra el apoyo de una afición reticente al capital extranjero.

