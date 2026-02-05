El tiempo en Sevilla y el estado de los ríos, en directo | Sevilla cierra el Muro de Defensa por la crecida del Guadalquivir

Sevilla continúa en aviso amarillo hasta este jueves hasta las seis de la tarde por rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado permanecen activados y plenamente operativos. Guardia Civil y Policía Nacional han participado en los desalojos preventivos realizados en municipios como Écija, El Coronil o El Palmar de Troya.

Las autoridades mantienen una estrecha vigilancia sobre los cauces fluviales ante el incremento del caudal y el riesgo de desbordamientos. Hasta el momento, no se han registrado personas lesionadas como consecuencia del temporal.

En El Coronil, el desbordamiento del río a su paso por la carretera A-375 obligó a activar el protocolo de evacuación preventiva. En Écija, una docena de vecinos tuvieron que abandonar sus viviendas, entre ellos una persona con movilidad reducida. Y los cauces de ríos y arroyos que atraviesan el término municipal de Sevilla continúan siendo monitorizados de forma permanente por los servicios técnicos. Hasta el momento, únicamente se han producido incidencias en el Camino de Los Indios, sin mayores consecuencias para la población.