Acordonan la Plaza Virgen de los Reyes tras caerse una azucena de la Giralda

La Policía Local de Sevilla ha acordonado este jueves una zona de la Plaza Virgen de los Reyes tras registrarse el desprendimiento de elementos procedentes de la Giralda. El operativo de seguridad se activó sobre las siete y cuarto de la mañana debido a los efectos de la borrasca Leonardo, que afecta a la ciudad con fuertes vientos.

Uno de los elementos que se ha desprendido ha sido una azucena situada en la esquina que da a la Puerta de Palos y la Plaza Virgen de los Reyes. Ésta se ha caído directamente al suelo. Se trata de una de las cuatro jarras de azucenas que coronan las esquinas de la terraza superior del campanario.

Estas azucenas de hierro fundido fueron colocadas en el año 1751 y simbolizan la pureza de la Virgen María y la Inmaculada Concepción, siendo además un elemento clave del escudo del Cabildo Catedralicio junto a la Giralda. Las piezas actuales sustituyen a las originales, muy deterioradas por el paso del tiempo, y fueron restauradas por el orfebre sevillano Fernando Marmolejo Camargo.

El Ayuntamiento de Sevilla ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para que sigan las indicaciones de los agentes desplazados en la zona. Las autoridades mantienen el perímetro de seguridad acotado mientras se evalúan los posibles daños en el emblemático campanario de la Catedral.

Los servicios de emergencia han establecido un dispositivo de seguridad ciudadana preventivo en el entorno del monumento para evitar posibles incidentes. La zona permanecerá cerrada al tránsito peatonal hasta que los técnicos municipales determinen que no existe riesgo de nuevos desprendimientos.

Las autoridades piden extremar las precauciones durante el paso de la borrasca Leonardo y evitar transitar por las inmediaciones de edificios históricos y zonas con riesgo de caída de elementos estructurales o decorativos.

Primeros desalojos preventivos en la provincia

Los efectos de la borrasca Leonardo han obligado a activar los primeros desalojos preventivos en la provincia de Sevilla, especialmente en zonas cercanas a cauces de ríos y arroyos, ante el aumento del caudal y el riesgo de desbordamientos. Según informó el servicio de emergencias 112 Andalucía, durante la jornada de este miércoles se registraron 188 incidencias en la provincia, en un contexto de estrecha vigilancia por parte de la Junta de Andalucía para garantizar la seguridad de la población.

En concreto, se llevaron a cabo desalojos preventivos en El Coronil, debido al desbordamiento del río a su paso por la carretera A-375, y en Écija, donde una docena de personas tuvo que ser evacuada, una de ellas con movilidad reducida. Estas actuaciones se enmarcan dentro de las medidas de anticipación al riesgo adoptadas ante el episodio meteorológico adverso, que hasta el momento no ha provocado personas lesionadas.