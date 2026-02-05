Primeros desalojos preventivos en la provincia de Sevilla por el impacto de la borrasca 'Leonardo'

Los efectos de la borrasca Leonardo han obligado a activar los primeros desalojos preventivos en la provincia de Sevilla, especialmente en zonas cercanas a cauces de ríos y arroyos, ante el aumento del caudal y el riesgo de desbordamientos. Según informó el servicio de emergencias 112 Andalucía, durante la jornada de ayer se registraron 188 incidencias en la provincia, en un contexto de estrecha vigilancia por parte de la Junta de Andalucía para garantizar la seguridad de la población.

En concreto, se llevaron a cabo desalojos preventivos en El Coronil, debido al desbordamiento del río a su paso por la carretera A-375, y en Écija, donde una docena de personas tuvo que ser evacuada, una de ellas con movilidad reducida. Estas actuaciones se enmarcan dentro de las medidas de anticipación al riesgo adoptadas ante el episodio meteorológico adverso, que hasta el momento no ha provocado personas lesionadas.

En la capital, el alcalde, José Luis Sanz, informó a última hora de la tarde de que, desde las 00:00 horas del miércoles, los servicios de emergencias municipales han gestionado un total de 573 incidencias, de las cuales 303 han estado directamente relacionadas con la borrasca Leonardo. La mayoría de las actuaciones han tenido que ver con incidencias de tráfico, la caída de ramas, árboles y otros objetos a la vía pública, destacando la intervención en una palmera que obligó a cortar durante varias horas la avenida de la Palmera.

Los cauces de ríos y arroyos que discurren por el término municipal de Sevilla continúan siendo monitorizados de forma permanente, habiéndose producido incidencias únicamente en el Camino de Los Indios, sin mayores consecuencias hasta el momento.

De cara a este jueves, el Ayuntamiento ha anunciado una actualización de las medidas preventivas, que incluye la reapertura de centros cívicos, los Reales Alcázares (excepto jardines), instalaciones deportivas cubiertas y espacios culturales. No obstante, permanecen cerrados los parques y jardines, el cementerio y las instalaciones deportivas al aire libre.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha señalado en el balance de la noche y la madrugada que la provincia continúa en aviso amarillo hasta las 18:00 horas de hoy, por rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Por este motivo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado permanecen activados y plenamente operativos, habiendo participado Guardia Civil y Policía Nacional en los desalojos preventivos realizados en municipios como Écija o El Palmar de Troya.

En cuanto a las infraestructuras viarias, actualmente permanecen 16 carreteras cortadas en la provincia. Sólo una pertenece a la red nacional, la N-630, en el término municipal de Guillena, que cuenta con una alternativa sencilla. El resto corresponden a la red secundaria y, según las autoridades, no generan aislamientos poblacionales. A estos cortes se suman otros 17 bloqueos en vías secundarias, entre ellas la A-361, A-8126, SE-3102, SE-4104 y varias carreteras del entorno metropolitano, según datos de la Dirección General de Tráfico.

El servicio ferroviario continúa suspendido, a la espera de las revisiones técnicas de la red de infraestructuras en la provincia, mientras que el aeropuerto de Sevilla opera, por el momento, con normalidad, aunque se mantiene la vigilancia ante posibles rachas fuertes de viento.

En el ámbito educativo, Andalucía recupera este jueves la actividad lectiva presencial, salvo en aquellos municipios donde persisten riesgos o incidencias meteorológicas. En la provincia de Sevilla, continúan las suspensiones en Écija, El Palmar, Lora del Río, Carmona, Pinzón y Guadalema de los Quinteros (pedanías de Utrera), El Trobal (Los Palacios y Villafranca) y se suma Gerena.

Precisamente en este municipio, los alumnos de cuarto de Educación Primaria del colegio Fernando Feliú recibirán clases de forma telemática e indefinida debido a las filtraciones de agua en la segunda planta del edificio y al riesgo de derrumbe. La dirección del centro, tras consultar con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha autorizado la suspensión temporal de la actividad presencial, avalada por informes técnicos municipales y del Servicio de Inspección Educativa, que alertan del empeoramiento de las humedades y de la falta de condiciones adecuadas para garantizar la seguridad del alumnado.

Las autoridades insisten en la prudencia, recomendando evitar las zonas de ribera, extremar la precaución ante posibles caídas de objetos y mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras persistan los efectos de la borrasca Leonardo.