Real Betis-Atlético de Madrid: Horario y dónde ver por TV en directo los cuartos de final de Copa del Rey

El Real Betis Balompié ya se olvida del mercado de fichajes en el que únicamente ha incorporado a Álvaro Fidalgo y no ha podido cerrar la llegada de un delantero y se centra en el trascendental partido que tiene este jueves en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Los del Cholo Simeone se han reforzado bastante en el mercado con una incorporación estrella que es la de Ademola Lookman, y además parece que van a recuperar a algunos efectivos de la enfermería.

Eso sí, aunque en el Betis va a haber cuatro bajas seguras (Isco, Lo Celso, Amrabat y Bellerín), se recuperarán jugadores como Rodrigo Riquelme y Junior Firpo que han entrenado junto a sus compañeros este martes, estará Fidalgo, y es seria duda Cucho Hernández, que podría reaparecer tras dos semanas de ausencia.

Las fotos del Betis - Valencia / Antonio Pizarro

Horario del Betis-Atleti en cuartos de final de la Copa del Rey

El choque entre los de Manuel Pellegrini y Cholo Simeone se jugará este jueves 5 de febrero a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja. Será un enfrentamiento que no tiene precedentes demasiado halagüeños para los béticos después tan sólo una vez en la historia hayan conseguido eliminar de un torneo a los rojiblancos y fuese hace algo más de 100 años. Además, en la visita este curso del Atlético de Madrid a Sevilla, el resultado tampoco fue nada positivo para los heliopolitanos.

Dónde ver en directo el Betis-Atleti por televisión y online

Será un duelo de altura en el feudo bético. Ya Manuel Pellegrini venía hablando de esa famosa trilogía de partidos en cada una de las competiciones y de momento, ha conseguido la victoria en dos de tres oportunidades. La tercera va a ser, sin duda, la más compleja, pero para ello va a recuperar a algunos efectivos de la enfermería y además podrá contar con el fichaje de Álvaro Fidalgo. La Cartuja jugará un papel fundamental, ya que deben ser el jugador número 12 para poder generar el ambiente óptimo que sirva para eliminar a un rival complejo como el rojiblanco.

El Betis-Atleti se podrá seguir por televisión a través de Movistar LaLiga. Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del Estadio de La Cartuja y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.