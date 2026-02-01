El Betis hace oficial el fichaje de Álvaro Fidalgo

El Betis ha hecho oficial el fichaje de Álvaro Fidalgo este domingo por la noche. El centrocampista ovetense se ha convertido ya en nuevo jugador del conjunto verdiblanco para las próximas cuatro temporadas y media, pues ha firmado su contrato hasta 2030.

El Betis se ha adelantado a diferentes clubes que también pretendían sus servicios, como la Real Sociedad, el Celta o la Lazio, para incorporar a un medio centro ofensivo de 28 años que llega para reforzar una zona en la que Manuel Pellegrini tiene ausencias importantes, como Isco y Lo Celso.

Álvaro Fidalgo se ha despedido este domingo en rueda de prensa de su ex club, el América mexicano, y aficionados, a los que les ha agradecido su especial apoyo en las cinco temporadas que ha militado en el cuadro azulcrema.

El propio América, que también ha hecho oficial el traspaso (algo más de 1,5 millones de euros), le ha dedicado en sus canales oficiales el siguiente mensaje: "Maguito, gracias por dejar el alma en cada balón, por demostrar lo que significa portar este escudo y por honrar nuestros colores en cada partido. Hoy emprendes un nuevo vuelo rumbo al Real Betis Balompié, y no tenemos duda de que llevarás contigo la sangre azulcrema. Esta siempre será tu casa; las Águilas vuelan lejos, pero siempre terminan regresando al Nido".

Mientras, el Betis ha anunciado el fichaje con el siguiente comunicado: "El Real Betis Balompié y el Club de Fútbol América han acordado el traspaso de Álvaro Fidalgo. El jugador ha firmado un contrato que lo unirá al club hasta el año 2030. Álvaro Fidalgo (Oviedo, 9/04/1997) pasó por las canteras de Real Oviedo y Sporting de Gijón antes de recalar en la cantera del Real Madrid en 2012 y, posteriormente, dar el salto al Real Madrid Castilla.

Tras una cesión de un año al Rayo Majadahonda en la 16/17, regresó al filial madridista, donde permaneció hasta el año 2020 para marcharse al CD Castellón. Después de seis meses, se marchó a préstamo al América de México, quien acabó adquiriéndolo en propiedad en 2021.

Entre sus logros más destacados a nivel de club están la consecución de un Campeonato Clausura, una Campeones Cup y dos Campeonatos Apertura, conseguidos en su totalidad con el América".

Con la llegada de Álvaro Fidalgo, el Betis refuerza la parcela ofensiva de la medular, en busca ahora de un fichaje para la delantera, sin descartar a un lateral izquierdo. Cuenta atrás para un mercado que cierra este lunes a las doce de la noche.