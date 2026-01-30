Buena suerte para el Betis en el sorteo de Europa League; dos 'cocos' se enfrentan entre sí

El Real Betis Balompié ya tiene un poco más de información acerca de su camino en UEFA Europa League esta temporada. Y es que en la primera hora de la tarde de este viernes se ha celebrado en Nyon el sorteo de la ronda previa de la segunda competición continental para definir los enfrentamientos de aquellos equipos que no entraron en el 'Top 8' de la fase de liga. Después de conocer los emparejamientos, se puede decir que el conjunto verdiblanco se ha encontrado con uno de los mejores escenarios posibles.

Uno de ellos va a ser el Panathinaikos-Viktoria Plzen, dos equipos importantes, pero cuyo nivel es inferior al de los béticos (y eso deberían demostrarlo en el campo) que se han ahorrado enfrentarse a dos de los favoritos: Nottingham Forest y Fenerbahçe, que se las verán entre ellos los días 19 y 26 de febrero de 2026. Así, los verdiblancos se quitarán a un rival potente de cara a la siguiente fase.

Pudo haber un escenario mejor incluso

Y es que el equipo que se presupone más poderoso, el inglés, va a definir la eliminatoria en su estadio al haber aparecido primero en la tabla, algo que siempre se prefiere por parte de los clubes y que otorga algo de ventaja al favorito. Igualmente, los dos ganadores de estas dos eliminatorias entrarán en el sorteo de octavos de final del próximo 27 de febrero donde ya se conocerá, no sólo el próximo rival de los de Pellegrini, sino también el hipotético camino a la final con el cuadro definido y los posibles rivales por ronda.

Las fechas de la competición son las siguientes: