Los Reyes presiden la misa por las víctimas del accidente de Adamuz.

El pabellón Carolina Marín acoge la misa por las 28 víctimas onubenses con asistencia de los Reyes y la presidencia del obispo Santiago Gómez Sierra

Los Reyes presiden esta tarde el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que ha arrancado pasadas las 18:00 horas con el himno de España en un repleto Pabellón de los Deportes Carolina Marín de Huelva, con capacidad para unas 5.000 personas.

Felipe VI y la reina Letizia han acudido a la capital onubense para acompañar a los familiares tras haber visitado el pasado 20 de enero en Córdoba la zona del siniestro, ocurrido dos días antes y que supuso la muerte de 45 personas, 28 de ellas originarias de Huelva.

La llegada de los reyes al pabellón, donde ha sido recibidos con varios vivas, se ha producido unos minutos antes del inicio de la misa en el pabellón, en el que varios miles de personas han hecho cola para acceder desde más de dos horas antes del comienzo.

Más de 300 familiares de las personas fallecidas participan del acto en un lugar preferente en la pista del Palacio de Deportes, donde se han colocado medio millar de sillas facilitadas por la Diputación de Huelva para garantizar un entorno adecuado y respetuoso para ellos.

Desde un altar hasta donde ha sido trasladada la imagen de la patrona de Huelva, la Virgen de la Cinta, este funeral religioso es oficiado por el obispo de la diócesis de Huelva, Santiago Gómez Sierra, junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello, y el obispo emérito José Vilaplana.

Junto a ellos concelebran más de un centenar de sacerdotes diocesanos, procedentes de otras diócesis -entre los que se encuentra el párroco de Adamuz, Rafael Prados-,

En nombre del Gobierno central han acudido la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el de Agricultura, Luis Planas.

También asisten al funeral el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, entre otras autoridades.

La misa funeral, retransmitida en directo, cuenta con la presencia de más de 160 acreditados de distintos medios de comunicación, para que puedan seguirla quienes no hayan podido asistir presencialmente.

Este funeral religioso se había convocado antes de que el Gobierno y la Junta de Andalucía acordaran hace unos días posponer el homenaje de Estado previsto para este sábado ante la imposibilidad para asistir expresada por muchas familias.