Muere un trabajador en un accidente laboral en Mairena del Aljarafe

Un trabajador ha muerto este jueves en un accidente laboral ocurrido en Mairena del Aljarafe. El siniestro ha tenido lugar sobre la una y media de la tarde en el polígono PISA, donde la víctima de este siniestro estaba trabajando en una nave en altura y se ha caído. Los servicios sanitarios han tratado de reanimar al hombre, sin éxito.

Fuentes del teléfono único de emergencias de la Junta 112 explicaron a este periódico que han recibido una llamada de los sanitarios a las 13:35 horas, que solicitaban la presencia de las Fuerzas de Seguridad. El 112 ha activado a la Guardia Civil, a la Policía Local de Mairena del Aljarafe y también a la Inspección de Trabajo y al Centor de Prevención de Riesgos Laborales.

No ha trascendido ni la edad ni la identidad de la víctima, ni tampoco las causas del siniestro. El trágico accidente ocurrió en la calle Comercio del citado polígono industrial.

Es el segundo accidente laboral mortal en tan sólo dos días en la provincia de Sevilla, después de que el pasado miércoles falleciera un trabajador de 21 años al caerle encima una placa de una obra en la zona de Palmas Altas, en la capital andaluza.