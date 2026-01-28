Tractoradas en Sevilla el jueves 29 de enero: estos son los recorridos de los agricultores por la ciudad hasta la Plaza de España

Sevilla volverá a ser este jueves 29 de enero el epicentro de una gran movilización del campo andaluz. Cientos de tractores y vehículos agrícolas entrarán en la capital a primera hora de la mañana en una tractorada convocada por ASAJA-Sevilla, COAG Sevilla, UPA Sevilla y Cooperativas Agroalimentarias de Sevilla, con una afección directa al tráfico en buena parte de la ciudad.

Según ha informado ASAJA-Sevilla, las caravanas partirán a las 08:00 horas desde distintos puntos de la provincia y confluirán progresivamente en Sevilla, con recorridos definidos una vez accedan al casco urbano hasta llegar a las 11.00 horas a la Plaza de España, donde se llevarán a cabo las principales manifestaciones frente a la Subdelegación del Gobierno.

Recorridos de las tractoradas por Sevilla

Carreteras afectadas por la tractorada del 29 d enero y horario. / Dpto Infografia

Isla Mayor

La tractorada partirá desde la Federación de Arroceros de Sevilla. Una vez en la capital, el itinerario discurrirá por la Avenida de Carlos III, donde se unirán a las columnas procedentes de Carmona y Alcalá del Río. Desde ahí, el recorrido seguirá por la Glorieta José Moya Sanabria, Avenida Expo 92, Puente del Cristo de la Expiración, calle Arjona, Paseo de Cristóbal Colón, Paseo de las Delicias, Glorieta de los Marineros y Avenida de Rodríguez de Casso, en dirección a la Plaza de España.

Alcalá del Río

La salida se realizará desde la Cooperativa Productores del Campo, con afección inicial a la A-66. La entrada en Sevilla se producirá por la Avenida de Medina Galnares, continuando por la Glorieta de los Ferroviarios, Avenida de San Jerónimo, Glorieta Olímpica, Puente del Alamillo y SE-20, hasta incorporarse a la Avenida de Carlos III, donde se unirá al resto de columnas.

A partir de ese punto, el recorrido urbano será común hasta la Plaza de España: Glorieta José Moya Sanabria, Avenida Expo 92, Puente del Cristo de la Expiración, calle Arjona, Paseo de Cristóbal Colón, Paseo de las Delicias, Glorieta de los Marineros y Avenida de Rodríguez de Casso.

Los Palacios y Villafranca

La caravana partirá desde el Recinto Ferial y accederá a Sevilla por la N-IV, atravesando Bellavista. Ya en la ciudad, el recorrido continuará por la Avenida de La Palmera, Glorieta de los Marineros, Avenida de Rodríguez de Casso, Avenida de Isabel la Católica y Plaza de España.

Carmona

Desde el Polígono Industrial El Pilero, los tractores circularán por la A-4, con afección total a esta vía. La entrada en Sevilla será por la Avenida de Medina Galnares, siguiendo el mismo recorrido que la columna de Alcalá del Río hasta alcanzar la Avenida de Carlos III, donde se integrarán con las tractoradas procedentes de Isla Mayor. Desde ahí, compartirán el itinerario común hacia el centro.

Las columnas procedentes de Isla Mayor, Carmona y Alcalá del Río se concentrarán previamente en el Charco de la Pava, desde donde accederán en caravana organizada al interior de la ciudad.

¿Por qué se manifiestan los agricultores?

La movilización se enmarca en una oleada de protestas del sector agrario a nivel nacional. Las organizaciones convocantes denuncian que el campo atraviesa una situación crítica por la combinación de altos costes de producción, precios en origen insuficientes y una carga burocrática creciente.

Entre las principales reivindicaciones figura el rechazo a los acuerdos comerciales internacionales que, según el sector, no garantizan igualdad de condiciones con productos procedentes de terceros países, así como la preocupación por los recortes previstos en la futura Política Agraria Común (PAC).

Los sindicatos agrarios advierten de que estas medidas ponen en riesgo la viabilidad de las explotaciones familiares, especialmente en sectores estratégicos para Andalucía como el arroz, los cítricos, el vacuno o el olivar, y llaman a la ciudadanía a comprender el alcance de unas protestas que consideran clave para el futuro del campo.