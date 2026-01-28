El tiempo en Sevilla en directo | Incidencias por el viento y aviso naranja por la borrasca Kristin

La borrasca Kristin mantiene en alerta a Sevilla y su provincia, con un aviso naranja activado por lluvias intensas, fuertes rachas de viento y riesgo de incidencias. En este seguimiento en directo te contamos la evolución del temporal, las principales afecciones en carreteras, barrios y municipios, así como las intervenciones de los servicios de emergencia.

Las precipitaciones persistentes están provocando acumulaciones de agua y que los servicios de emergencia tengan que estar pendientes de posibles desborde de arroyos que están provocando problemas de movilidad, mientras se recomienda extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios. Actualizamos minuto a minuto todos los datos meteorológicos, avisos oficiales y situaciones relevantes que vaya dejando el paso de la borrasca por la capital y el resto de la provincia.