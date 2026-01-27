Neal Maupay ficha por el Sevilla como cedido con opción de compra

El Sevilla ha anunciado en la noche de este martes el fichaje de Neal Maupay (Versalles, 14-08-1996) cedido por el Olympique Marsella, club con el que ha acordado una opción de compra de 5 millones de euros, aunque el club no comunica oficialmente tal cifra.

El delantero franco-argentino de 29 años espera reconducir su temporada en el Sevilla, después de haberse visto en el ostracismo en el Marsella, pese a que el club de la Provenza ejecutó la compra que tenía firmada con el Everton de 4 millones de euros, después de una temporada cedido en la Ligue 1, en la que marcó 4 goles en 22 partidos. Esta campaña, en cambio, incluso fue dado de baj en la Champions después de no contar con la confianza del entrenador Roberto de Zerbi.

Maupay se formó en el Niza desde los once años y con 16 años se convertiría en el tercer jugador más joven en debutar en la Ligue 1. Aquella temporada actuó en 15 partidos ligueros y cuatro coperos, con cuatro goles en su haber. En las dos campañas siguientes, con ficha del filial, sumó 39 partidos y siete goles más en el Niza.

En el verano de 2015, con 19 años, firma por el Saint-Ettiene, donde completa la temporada 2015-16 con 29 partidos, cinco goles y dos asistencias. Fue cedido al Stade Brestois de la Ligue 2 (13 goles en 32 partidos). Y fue traspasado al Brentford con 21 años, despuntando en la Championship. En dos temporadas completas juega nada menos que 95 partidos oficiales, en los que firma 41 goles. De ahí dio el salto a la Premier League en 2019 de la mano del Brighton, que pagó por él 16 millones de euros.

Jugó 37 partidos ligueros en su primera campaña y marcó diez goles. En la 2020-21 disputó 36 partidos e hizo ocho goles. Y en la 2021-22 realizó nueve goles en 35 partidos oficiales. En 2022, ya con 26 años, es el Everton el que apuesta por Maupay, por el que pagó un traspaso de 12 millones de euros. En Liverpool juega 29 duelos oficiales y anota un gol. En el ejercicio siguiente vuelve al Brentford cedido: 34 partidos y ocho goles. Ya en el verano de 2024 se produce su vuelta a Francia. En el Velodrome jugó 28 partidos y marcó seis goles en esta temporada y media, aunque en la actual apenas ha tenido protagonismo: dos partidos de Copa y un gol, más otro gol en un partido que jugó con el filial del Marsella. Ha sido internacional sub 21.