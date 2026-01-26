Alfon irá cedido al Villarreal para fichar a Maupay, la operación que anhela el Sevilla

Neal Maupay por Alfon. Esta es la operación, en forma de doble cesión, que está intentando cerrar Antonio Cordón para darle a Matías Almeyda un delantero que refuerce la parcela ofensiva. Sevilla y Villarreal ya negocian la cesión del mediapunta albaceteño de 26 años, que no ha tenido la continuidad esperada desde que llegara libre como una operación gestada por Víctor Orta y confirmada luego por Cordón. Las lesiones han tenido que ver en ello, de hecho el futbolista está ahora varado por una lesión en el sóleo y ya superó un esguince de tobillo. Pero Marcelino da el plácet tras las salidas de La Cerámica de Akhomach y Solomon. Y Almeyda espera poder contar con otro delantero centro.

Maupay llegaría también cedido por el Olympique de Marsella una vez Cordón le encuentre hueco en la plantilla y en el límite salarial. Ahora mismo hay una ficha libre tras las salidas de Álvaro Fernández y Ramón Martínez y la inscripción de Gattoni. Pero el límite salarial sigue demasiado ajustado. El intento por En-Nesyri, quien incluso paralizó la tentativa de la Juventus para regresar al lugar donde triunfó, se fue al traste por los problemas del exceso de masa salarial. Eso ha hecho que el director deportivo sevillista mire hacia otro objetivo más asequible como el delantero francés de 29 años, sin protagonismo ahora mismo en Marsella.

Además, Cordón está gestionando la posibilidad de dar de baja a Marcao en LaLiga. Si el Sevilla demuestra que su baja, una vez que se opere de la fractura del escafoides en el pie izquierdo, llega a los cuatro meses de baja podrá tener hueco ahí. Otra cosa es cómo compute esa baja LaLiga en su baremo para medir el límite de la plantilla inscribible. Cabe recordar que, por ejemplo, la patronal no tragó con computar la rebaja de salario de Januzaj ni la rescisión de Iheanacho, operaciones ambas por las que el club recurrió a la justicia ordinaria para intentar que sí computen positivamente en el límite salarial.

Alfon celebra su gol al Extremadura en la Copa junto Alexis. / Jero Morales / efe

Tras la inscripción de Gattoni con el dorsal 22, realizada el pasado viernes antes de que entrara en la convocatoria para el partido con el Athletic, el Sevilla tiene 24 dorsales del primer equipo en LaLiga. Queda un hueco. Y el deseo es que Maupay, que suma dos goles en 156 minutos con el Olympique de Marsella esta temporada, llegue en calidad de cedido para satisfacer la obvia necesidad de Almeyda de dotar de llegada y gol a la plantilla.

Pero una cosa es el deseo y otra la realidad. Y ahí está la negociación que debe realizar a tres bandas el Sevilla: con el Villarreal para la cesión de Alfon, con el Marsella para la adquisición de Maupay cedido y con LaLiga para que haya hueco por alguna vía para inscribir al delantero francés.

Todo esto en espera de que se produzca alguna venta importante, que está presupuestada en el ejercicio económico además para que el resultado del mismo sea de solo tres millones de euros de déficit. De momento no hay grandes avances en este sentido. Agoumé sigue siendo el futbolista con más mercado en el torneo que más paga, la Premier League, pero tendría que ser una oferta sustanciosa que cumpla con los requisitos económicos para poder reinvertir un 40% de lo ingresado y no empobrecer más aún la plantilla. Y ahora mismo Agoumé es un titular indiscutible para Almeyda.

En cuanto a Maupay, ha sido dado de baja en la Champions por el Marsella en enero y el jugador quiere salir para tener el protagonismo que no halla con el técnico Roberto de Zerbi. El Marsella pagó la opción de compra tras la cesión por el Everton este verano (4 millones de euros) por el veterano punta francés de 29 años. La temporada pasada disputó cedido en el Marsella 22 partidos de Ligue 1, con cuatro goles y cuatro asistencias.

El Everton lo adquirió del Brighton en 2022 por 12 millones de euros, y fue el tercer equipo inglés en el que militó tras su paso por el Brentford, equipo con el que desembarcó en Inglaterra en 2017 y donde alcanzó un buen nivel en su segunda etapa, cedido por el Everton en la 23-24: 29 partidos, 6 goles y tres asistencias. Entre 2020 y 2022 jugó con el Brighton 65 partidos de la Premier League, con 16 goles y 4 asistencias (8 y 2 en cada temporada).