Uclés y Maíllo rechazan participar en unas jornadas sobre la Guerra Civil en Sevilla por los invitados

El escritor David Uclés y el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, han rechazado su participación en las jornadas sobre la Guerra Civil española que iban a celebrarse a principios de febrero en Sevilla. La decisión de ambos se debe a la presencia confirmada del ex presidente del Gobierno José María Aznar y del cofundador de Vox Iván Espinosa de los Monteros en el programa del evento.

Uclés, ganador del Premio Nadal en 2024 con 'La ciudad de las luces muertas', anunció su retirada mediante un vídeo publicado en su cuenta de Instagram. El autor manifestó que debe ser "honesto y fiel" a sus principios y que no puede aparecer "en el mismo cartel que estos dos individuos". El escritor jiennense explicó que desconocía la participación de Aznar y Espinosa de los Monteros cuando aceptó asistir a las XI jornadas 'Letras en Sevilla', organizadas por Arturo Pérez-Reverte, el periodista Jesús Vigorra y la Fundación Cajasol.

"Hay algo que está por encima de los honorarios, del compromiso con los lectores en ese día en concreto en Sevilla", señaló Uclés en su mensaje. El autor considera que el expresidente es "la persona que más daño físico ha hecho" al pueblo español recientemente, mientras que Espinosa de los Monteros "ayudó a fundar un partido que atenta contra mi libertad de expresión".

La postura de Antonio Maíllo sobre el título del evento

El líder nacional de IU y candidato a la Junta de Andalucía en la coalición Por Andalucía también declinó su participación tras conocer el enfoque dado a las jornadas. Maíllo expresó en la red social X que le ha "impactado de manera muy negativa" la forma en que los organizadores han presentado el evento titulado '1936: la guerra que todos perdimos'.

El dirigente político criticó lo que considera un "totum revolotum" organizado bajo una tesis que no comparte. Maíllo rechaza la "equidistancia que sugiere el título", que califica como un intento de revisar la lectura de la contienda española. Según su valoración, defender el debate exige "sensibilidad por los organizadores para no frivolizar" sobre un tema que continúa siendo objeto de controversia en España.

Respuesta de la organización a las renuncias

La organización de 'Letras en Sevilla' respondió mediante un comunicado a las cancelaciones de Uclés y Maíllo. El texto señala que estas decisiones constituyen "un síntoma siniestro, revelador" de lo que precisamente pretenden poner de manifiesto con esta edición de las jornadas.

El comunicado califica al escritor de "sectario e ignorante" y defiende que en España existen sectores "que no desean debates ni razones, sino simplezas demagógicas". La organización lamenta las "trincheras de odio y desprecio" que imposibilitan diálogos, acuerdos o reconciliaciones en torno a episodios históricos controvertidos.

"Sin pretenderlo, David Uclés, con su descortés y censurable arranque de última hora (al que acaba de unirse a toda prisa y con descarado oportunismo Antonio Maíllo) confirma tristemente lo necesarias que son las jornadas anunciadas", concluye el texto, que alude a las heridas históricas donde algunos parecen "cómodamente instalados".

Duro comunicado de Pérez-Reverte y Vigorra

Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra respondieron a Uclés en un duro comunicado, en el que señalan que su anuncio fue hecho público “sin avisar previamente a los organizadores del acto, que se han enterado por algunos medios informativos”. En ese comunicado advierten que la actitud de Uclés, “además de ser una imperdonable descortesía y un incumplimiento de su compromiso, es un síntoma siniestro, revelador, de lo que precisamente Letras en Sevilla pretende poner de manifiesto con esta su XI edición: el sectarismo y la ignorancia de David Uclés son un claro indicio de que hay sectores ideológicos en España que no desean debates ni razones, sino simplezas demagógicas, trincheras de odio y desprecio que hagan imposibles diálogos, acuerdos o reconciliaciones”.

Ambos señalan que el éxito de público y la repercusión mediática de las jornadas “han sido siempre enormes, y una de las razones de ese éxito reside en que se trata de un foro de debates amplio, ecuánime, sin adscripción ideológica alguna, donde voces de diversas tendencias y sensibilidades han dialogado siempre en admirable armonía”.