Alavés-Betis: Horario y dónde ver por TV en directo la jornada 21 de LaLiga

Partido complejo el que le espera al Real Betis Balompié este domingo en Mendizorroza. Los de Pellegrini, y el propio técnico chileno, se encuentran en una severa encrucijada. Por un lado, el cansancio, los minutos y los viajes junto a la importancia del partido del próximo jueves aprietan a las rotaciones del chileno, que no tendrá margen de maniobra debido a que hasta 10 futbolistas están con molestias musculares (siendo dos de ellos duda para el partido y los otros ocho están totalmente descartados).

Ricardo Rodríguez y Antony tienen molestias y se probarán en el entrenamiento de este sábado en la ciudad deportiva Luis del Sol para saber si podrán estar o no ante los de Coudet. Por otro lado, la lista de baja definitiva es la siguiente: Bellerín, Junior Firpo, Amrabat, Isco, Aitor, Lo Celso, Rodrigo Riquelme y Cucho Hernández.

Horario del Alavés-Betis en LaLiga este domingo

El choque entre los de Eduardo Coudet y Manuel Pellegrini será este domingo a 25 de enero a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Mendizorroza. El encuentro es realmente importante para los dos equipos. El conjunto babazorro está a un punto de la salvación y el Levante ha conseguido en las últimas semanas algunos resultados que le aprietan las tuercas. Por su parte, el combinado de La Palmera está a dos puntos del Espanyol y a nueve del Atlético de Madrid y Villarreal.

Los catalanes visitan al Valencia este fin de semana, el Atleti recibe al Mallorca en el Metropolitano y el Villarreal recibe en La Cerámica al Real Madrid de Álvaro Arbeloa.

Dónde ver el Alavés-Betis por TV en directo

El conjunto babazorro además es uno de los que está moviendo algo el mercado de fichajes del conjunto bético. Y es que es uno de los equipos que se ha interesado bastante en Cédric Bakambu. Junto a Oviedo y Genoa, la carrera por hacerse con los servicios del delantero congoleño del Betis está más viva que nunca. En Heliópolis, por su parte, siguen a la espera de que haya salidas para poder firmar incorporaciones. Eso sí, no se espera ningún aterrizaje en La Palmera hasta bien avanzada la próxima semana, por lo que las salidas también se podrían frenar. El choque entre Alavés y Betis se podrá seguir en directo por TV a través de y todas sus plataformas.

Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del Estadio de Mendizorroza y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.