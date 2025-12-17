Las fotos del Alavés - Sevilla de Copa del Rey

El Sevilla se despide de la Copa del Rey al caer derrotado ante el Deportivo Alavés por 1-0. En penalti transformado por Carlos Vicente dio la victoria a los locales.
