Una eliminación a cámara lenta (1-0)

Para esto, sinceramente, era mejor no seguir en la Copa del Rey, una competición que exige genio, fe y carácter. Un Sevilla triste, insulso, lento y con unos jugadores a los que parecía darles igual ocho que ochenta, entregó la eliminatoria en Vitoria en una segunda mitad en la que al Alavés le bastó sacar del banquillo a un delantero de mediana calidad como Lucas Boyé para que un imberbe de los muchos que tiene la plantilla nervionense cayera en la trampa y cometiera penalti.

De nada sirvió el aceptable primer tiempo de un equipo sin alma, que jugó a esperar a su rival en el centro del campo salvo cuando se puso por delante, ya con sólo diez minutos por jugarse. Sin importarle jamás que el partido se parara constantemente, que el rival tardara un mundo en sacar, que el juego fuera parsimonioso y eterno... El sevillista que lo veía por televisión tenía la sensación de que tarde o temprano, así fuera acumulando ocasiones, en la primera o en la segunda el Alavés marcaría. Y así fue. El partido no tuvo ritmo, el Sevilla menos y se pudo asistir a una eliminación cantada y a cámara lenta.

Puede que por ser los dos únicos equipos de Primera que se medían en esta ronda, el miedo se mascaba en el ambiente de la fría noche al pie de la Virgen Blanca. Respeto y parsimonia en un duelo que tardó en activarse. Lo hizo sobre todo Oso. El ex malaguista se notó rápidamente que era el jugador que más ganas tenía. Tiene además un cañón en la izquierda, con la que le da mucha velocidad al juego, tanto a balón parado como en sus centros en carrera. Aparte de librar un bonito duelo con Carlos Vicente en defensa, tiró hacia arriba con brío y decisión, apareciendo en las ocasiones de los nervionenses en esta primera mitad. No obstante, el primero en avisar fue el Alavés en una espectacular volea de Youssef en un córner ensayado que hizo estirarse a Vlachodimos.

Poco a poco, el equipo de Almeyda fue dando pasos adelante con una clara tendencia a pegarse a la banda de Oso, donde daba la impresión que algo podía suceder. Como en una falta lejanísima y escorada que lanzó con descaro a puerta para intentar sorprender o en un centro que cabeceó Isaac. El Sevilla intensificaba sus intentos desde fuera, pues, la verdad, no aparecía ni un último pase ni un desmarque. Un derechazo de Gudelj, otro de Carmona y un disparo de Sow tras una preciosa apertura de Oso fuerte y rasa completaban los intentos de un Sevilla que tuvo más balón y más intenciones. Pero eso estaba cantado que no iba a seguir así, pues los de Almeyda ni se lo creían. Y a poco que el Alavés apretara le iban a coger asco a la noche

La segunda mitad comenzó con el mismo escaso ritmo de la primera, pero ya los locales iban con una marcha más y por el centro Joan Jordán y Manu Bueno comenzaban a perder la batalla alarmantemente. Se vio en la primera acción de Aleñà, cuyo disparo rozó Vlachodimos. El córner posterior ya fue algo serio. El griego le sacaba un remate a bocajarro a Protesoni. Coudet ponía quitaba a un canterano como Mañas y ponía a un delantero de verdad, Lucas Boyé y ya ahí el partido se volcaba hacia la portería del Sevilla. El argentino tardó una décima de segundo en controlar un balón que le cayó tras una parada del meta sevillista tras un disparo de Vicente y esa décima de segundo fue la que permitió a Carmona bloquear el tiro y retrasar lo inevitable.

Algún escarceo de Isaac en el primer balón al hueco del partido para el Sevilla (de Peque en el minuto 72) iba a ser la mejoría para morir de los de Almeyda. A la siguiente Castrín pagaba su inocencia con un penalti sobre Boyé tras rebañarle el balón y no acabar de quedarse con él. La pena máxima señalada por el casero Sesma Espinosa no la perdonó Carlos Vicente y la convirtió en el 1-0.

Entonces sí. Entonces Almeyda le soltó las riendas al equipo y buscó algo de mordiente con Alexis Sánchez y Alfon en busca de una prórroga a la desesperada, pero la eliminatoria ya hacía tiempo que la había perdido este triste Sevilla, un equipo que fue a jugar a cámara lenta y que lentamente cayó eliminado.