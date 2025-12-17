Alejandro Sanz responde al polémico comentario de Feijóo sobre los andaluces: "Así cuentan en Andalucía"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pronunció unas desafortunadas palabras sobre Andalucía en la cena de Navidad del partido. Sucedió el pasado lunes, en Madrid, y no son pocos los rostros conocidos que han reaccionado desde entonces. Durante el acto, el dirigente sostuvo que Galicia, su tierra natal, es la comunidad autónoma con más kilómetros de costa. El problema es que acompañó esa afirmación de un comentario que muchos han considerado despectivo hacia los andaluces.

"Galicia es un bosque que está regado por agua dulce y circunvalada por agua salada", decía en su discurso. "Tenemos los mayores kilómetros de costa de España. Ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar. Las rías tienen doble costa". La indignación recorrió entonces a una gran parte de la población en Andalucía y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha catalogado el momento como una "falta de respeto" hacia los andaluces. Así lo aseguró en su perfil de X, la red social antes conocida como Twitter; y no ha sido la única en responder.

Alejandro Sanz responde al comentario de Feijoo sobre los andaluces

Otra de las figuras públicas que no ha dudado en pronunciarse sobre el desafortunado comentario de Feijóo, ha sido Alejandro Sanz. Madrileño de nacimiento, el artista pasó una gran parte de su infancia en Algeciras (Cádiz) y, desde entonces, ha mantenido un vínculo muy fuerte con la región. "Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez. Un dos. Así se cuenta en Andalucía", ha escrito el cantante en X, como respuesta directa al líder del PP.

De esta forma, el cantante hizo alusión al compás que se utiliza en la música más típica andaluza y la publicación no ha tardado en llenarse de miles de interacciones. "Manos arriba a quien lo ha leído cantando", indica una usuaria en uno de los comentarios más aplaudidos. Alejandro Sanz muestra una vez más su ferviente interés por la cultura de Andalucía y lo hace en una respuesta ingeniosa que le ha robado una sonrisa a muchos de sus seguidores.

Otras reacciones al comentario de Feijóo

"Los andaluces sí sabemos contar, señor Feijóo", prosigue María Jesús Montero en su publicación. "Y sabemos también que no podemos contar con que Moreno Bonilla le exija una rectificación porque hace tiempo que comprobamos que prioriza los intereses de Génova a los de Andalucía". Así, la vicepresidenta primera responde de manera tajante a las palabras del dirigente.

Por otro lado, Lucas Melón, más conocido en las redes sociales como Malacara (@malacarasev), ha brindado un toque de humor a la situación. "Uno, dos, tres, cuarenta y ocho...", enumera en un reel que ha compartido a través de Instagram, simulando que se ha equivocado al contar. Como era de esperar, las palabras de Feijóo ya acumulan numerosas respuestas, que van desde la política hasta las bromas cargadas de ironía. "Yo le voy a pedir a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, poder cenar un día con la persona que le hace los discursos", asegura otro usuario de X.