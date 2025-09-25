Alejandro Sanz confirma fechas para Sevilla y Fuengirola

Un detalle del cartel de la gira de Alejandro Sanz.

Tras un arranque de gira triunfal en México que consiguió el sold out inmediato, el multipremiado artista español Alejandro Sanz anuncia las fechas confirmadas de su gira mundial ¿Y Ahora Qué? a su paso por España. Hay dos plazas en Andalucía: el Estadio de la Cartuja de Sevilla (6 de junio) y el Marenostrum Fuengirola (24 de julio).

En este recorrido, Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, ¿Y Ahora Qué?. Alejandro destaca por la sutileza emocional de Palmeras en el Jardín —canción que marcó el inicio de esta nueva etapa—, pasando por No Me Tires Flores junto a Rels B, Hoy No Me Siento Bien junto a Grupo Frontera, El Vino de Tu Boca junto a Carín León o incluso con Shakira en Bésame, su tercer tema juntos que ha alcanzado récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países.

Asimismo, este nuevo trabajo cuenta con nominaciones a Latin Grammys 2025 por: Grabación del Año por Palmeras en el jardín, Álbum del Año por ¿Y Ahora Qué?, Canción del Año por Palmeras en el jardín y Mejor Álbum Contemporáneo por ¿Y Ahora Qué?.

Este éxito, sumado al increíble arranque de gira en México y LATAM —que sigue batiendo récords—, ha impulsado la siguiente fase del tour, que verá a Alejandro Sanz llevar su renovado espectáculo por nuestro territorio.

Las fechas confirmadas para su tour en España son:

06 JUNIO | SEVILLA | Estadio La Cartuja

12 JUNIO | GIJÓN | Parque Hermanos Castro

14 JUNIO | BILBAO | Bilbao Exhibition Centre (BEC)

17 JUNIO | MALLORCA

20 JUNIO | MADRID | Riyadh Air Metropolitano

27 JUNIO | BARCELONA | RCDE Stadium

04 JULIO | GRAN CANARIA | Granca Live Fest

09 JULIO | MURCIA | Plaza de Toros

11 JULIO | VALENCIA | Estadio Ciutat de Valéncia

18 JULIO | A CORUÑA |

24 JULIO | FUENGIROLA | Marenostrum Fuengirola

Desde su debut en 1991 con Viviendo Deprisa hasta su último disco de estudio SANZ, Alejandro Sanz se ha consolidado como uno de los artistas más reconocidos e influyentes del mundo. Con más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, todos sus álbumes han obtenido la categoría de Múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Alejandro Sanz es, además, el artista español con más premios Grammy en la historia, con un total de 22 Latin Grammy y 4 Grammy.

Con su más reciente trabajo discográfico, ¿Y Ahora Qué?, consolidándose como un éxito comercial masivo superando los 120 millones de streams en plataformas digitales a nivel global, Alejandro Sanz demuestra que su voz sigue más vigente que nunca.

¿Y Ahora Qué?, la nueva gira y su disco anuncia su paso por España en un 2026. Disfruta de la oportunidad perfecta para experimentar en vivo la evolución desde sus temas más icónicos hasta los nuevos éxitos que están definiendo su presente.

Entradas a la venta a partir del 9 de octubre en https://www.alejandrosanz.com/events.