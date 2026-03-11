El nuevo cine de Sevilla Este ya tiene fecha de apertura: estos son los precios

Cuatro meses después del cierre definitivo del Zona Este, los vecinos de Sevilla Este disponen de un nuevo cine. Este viernes 13 de marzo abrirá sus puertas Cine Axion Sevilla, la nueva sala cinematográfica situada en Centro Comercial Aleste Plaza (C. Periodista José Antonio Garmendia, 3), que vuelve a situar el séptimo arte en el corazón del barrio.

La apertura de este cine forma parte del ambicioso Mega Ozone Bowling Sevilla, un complejo de ocio que abrió sus puertas a mediados de diciembre con una amplia oferta de entretenimiento, pero cuya zona cinematográfica se había retrasado hasta esta semana por motivos de programación y equipamiento. El espacio incluye bolera con 24 pistas de última generación, karting indoor 100 % eléctrico, zonas arcade y otras atracciones pensadas para toda la familia y grupos de amigos.

Así es Cines Axion

El nuevo cine cuenta con 8 salas de proyección de alta definición HD 2K, con sistema de sonido Dolby Digital 7.1 y tecnología audiovisual de última generación. Todas las salas están diseñadas para ofrecer una experiencia inmersiva, con butacas confortables, ambiente climatizado y la máxima calidad tanto para películas de estreno como para sesiones especiales.

Además, dispone de un bar con venta de palomitas, refrescos y otros productos de confitería para completar la experiencia cinematográfica.

Precios de las entradas

Tal y como señala la web oficial del cine, la tarifa general de las entradas es de 8,90€ tanto en promoción web como en taquilla, mientras que las sesiones en ATMO se sitúan en 9,90€, las películas en 3D a 10,40€, y las experiencias 4D/2D y 4D/3D tienen un precio de 12,90€ y 14,40€, respectivamente.

Para los grupos con derecho a tarifa reducida —menores de 13 años, mayores de 65, jóvenes con Carnet Joven o estudiantes, y personas con discapacidad igual o superior al 33 % con acompañante— los precios comienzan en 7,90€. Las sesiones ATMO reducidas cuestan 8,90€, las proyecciones 3D reducidas 9,40€, y las experiencias 4D/2D y 4D/3D reducidas 11,90€ y 13,40€, respectivamente.

Además, existen promociones especiales: los miércoles, Día del Espectador (no festivos), las entradas se ofrecen desde 5,90€, con tarifas ajustadas para ATMO (6,90€), 3D (7,40€) y formatos 4D (9,90€ y 11,40€ según el caso). Por su parte, los martes, los mayores de 65 años podrán disfrutar de las sesiones por solo 2€ la entrada.

Estrenos de la inauguración

La apertura de Cines Axion este viernes 13 de marzo llega con una selección de estrenos recientes y muy esperados, que incluyen títulos de proyección internacional como Cumbres Borrascosas y La Asistenta, así como Hamnet, película nominada a 8 premios Óscar. También estarán disponibles otros títulos populares como la comedia infantil Como Cabras y Los Domingos, galardonada recientemente con cinco Premios Goya.

Con esta apertura, Sevilla Este recupera una oferta cultural y de entretenimiento muy esperada por sus vecinos, reforzando la actividad del centro comercial y la vida social del distrito.