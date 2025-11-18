El nuevo centro de ocio de Sevilla Este ya tiene fecha de apertura: cine, bolera y karting indoor

El nuevo gran centro de ocio de Sevilla Este ya tiene fecha: abrirá el 3 de diciembre en el Centro Comercial Aleste Plaza y llegará con una oferta novedosa en la ciudad. El proyecto, llamado Mega Ozone Bowling, ocupará más de 12.000 m² y promete convertirse en un referente del entretenimiento familiar y juvenil en la capital andaluza.

Así será la bolera del Mega Ozone Bowling / Ozone Bowling

La empresa promotora, Ozone Bowling, ha confirmado que el complejo reunirá en un único espacio una combinación de actividades poco habitual en centros de ocio tradicionales: 24 pistas de bolos de última generación con tecnología Neoverse, un karting indoor 100% eléctrico –presentado como el primero de estas características en Sevilla–, máquinas arcade, simuladores, una zona de camas elásticas (Brincozone), un mega hinchable de 1.000 m² (Hoop by Ozone), pista de hielo (Icezone) y varias propuestas adicionales pensadas tanto para familias como para grupos de amigos.

Así será Mega Ozone Bowling en Sevilla Este / Ozone Bowling

Uno de los grandes reclamos será la llegada de 10 salas de cine premium operadas por Cines Axion, lo que supone el regreso de la oferta cinematográfica a la zona justo en un momento delicado: la apertura de este gran complejo coincidirá prácticamente con el cierre definitivo del Centro Comercial Zona Este, cuyos cines bajaron la persiana el pasado 13 de noviembre. De esta manera, los vecinos de Sevilla Este verán sustituido su antiguo punto de ocio por uno más moderno, amplio y variado.

Además de su impacto en la vida social del barrio, la puesta en marcha de Mega Ozone Bowling supondrá la creación de unos 50 empleos, consolidando a Ozone Bowling como una de las firmas con mayor peso en el sector del entretenimiento en España.

Con esta apertura, Sevilla Este se prepara para estrenar un nuevo polo de actividad que aspira a convertirse en una de las grandes referencias de ocio del área metropolitana de Sevilla a partir del próximo mes de diciembre.