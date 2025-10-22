Los negocios del centro comercial Zona Este cesarán su actividad el 1 de diciembre

El centro comercial Zona Este, ubicado frente al Palacio de Congresos de Sevilla Este, cesará su actividad comercial el 1 de diciembre, según han confirmado fuentes del recinto a este periódico. Los trabajadores de los establecimientos aún activos, a excepción del gimnasio Basic-Fit, han recibido la notificación de la finalización de sus contratos en esa fecha.

En paralelo, el Cine Zona, uno de los principales reclamos del complejo con 10 salas y cerca de 3.200 butacas, cerrará a mediados de noviembre, según confirman los empleados. Su plantilla, compuesta por entre diez y quince trabajadores, está siendo objeto actualmente de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

El Cine Zona es uno de los grandes reclamos del centro comercial / José Ángel García

La decadencia del Zona Este se ha incrementado notablemente en los últimos años, marcada por un progresivo deterioro y cierre continuado de negocios. En junio clausuró el Burger King, uno de los locales con mayor afluencia de público, tras no renovarse el contrato de alquiler del espacio situado junto a la entrada principal. También cesó su actividad recientemente la cafetería central de la planta baja, sumándose a una lista creciente de establecimientos inactivos.

En la actualidad solo permanecen operativos seis negocios en los más de 30 locales disponibles en el recinto: dos de restauración (Ozturk Kebab y Pomodoro), cuatro de ocio (la escuela de baile Pura Candela, la tienda de funkos y merchandising Amazing Stores y el Bowling Next Level, con 1.400 metros cuadrados de instalaciones recreativas), y el gimnasio Basic-Fit, que ocupa más de 2.100 metros cuadrados distribuidos entre la planta baja y la primera planta subterránea.

La mayoría de locales del Zona Este están cerrados / José Ángel García

Fuentes consultadas aseguran que el proceso de clausura “se está llevando con discreción” y que “es evidente que el complejo va a cerrar”. Además, denuncian la falta de transparencia y de información oficial.

Mientras el cine cesará su actividad a mediados de noviembre, el resto de concesiones comerciales finalizarán su relación laboral el 1 de diciembre. La única excepción es el gimnasio Basic-Fit, que sí continuará abierto al público más allá de la fecha señalada.

Futuro entre rumores y planes urbanísticos

El destino del edificio es, por ahora, incierto. Entre los trabajadores y vecinos de la zona circulan rumores sobre una reconversión del espacio en una residencia de mayores (en la parte del edificio próxima a la calle Tigris) y un hotel (que iría situado en la mitad más cercana a la avenida Alcalde Luis Uruñuela). Esta transformación no afectaría inicialmente al gimnasio Basic-Fit.

Desde la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla afirman que el centro comercial “se encuentra sometido a un estudio de detalle actualmente en tramitación”, aunque subrayan que ello no implica necesariamente su desaparición, sino un posible cambio en los usos de las instalaciones.

Un proyecto que impulsó la actividad en Sevilla Este

El Centro Comercial Zona Este fue inaugurado en junio de 2006 como un espacio destinado al ocio y la restauración, y supuso en su momento un notable impulso económico y social para la zona.

Fue construido por el Grupo San José y ha sido gestionado desde su apertura por la promotora Geinsol, sociedad de gestión patrimonial con presencia en diversas comunidades autónomas españolas.

Con 30.000 metros cuadrados —ampliados en 2007 con 5.000 metros adicionales que incorporaron las terrazas panorámicas—, el complejo cuenta con más de 35 espacios para locales, 600 plazas de aparcamiento distribuidas en dos plantas subterráneas y 3.500 metros cuadrados dedicados a salas cinematográficas.