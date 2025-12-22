Lotería de Navidad 2025 | Sigue en directo la suerte de Sevilla y el resto de Andalucía con los premios del sorteo

La ilusión navideña vuelve con uno de los eventos más esperados del año. El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebra este 22 de diciembre de 2025, distribuyendo la impresionante cifra de 2.590 millones de euros entre los afortunados ganadores. Este tradicional sorteo contará con 185 millones de décimos en circulación, distribuidos en 185 series de 100.000 billetes cada una.

La mayoría participa con sus décimos, con un precio unitario de 20 euros, mientras que también es posible participar mediante participaciones de menor valor, aunque proporcionalmente el premio será inferior. Las estadísticas indican que más de 26 millones de décimos resultarán premiados este año, lo que supone aproximadamente uno de cada siete boletos emitidos.

El esperado Gordo de Navidad repartirá 4 millones de euros por serie, lo que se traduce en 400.000 euros por décimo o 20.000 euros por cada euro jugado. Este premio principal es el sueño de millones de personas que ya fantasean con lo que harían si la fortuna les sonriera durante estas fiestas navideñas.

La distribución de premios para este año mantiene la estructura tradicional que caracteriza al sorteo navideño. Tras el codiciado Gordo, el segundo premio ascenderá a 1.250.000 por serie (125.000 por décimo), mientras que el tercero otorgará 500.000 por serie (50.000 por décimo). Los dos cuartos premios entregarán 200.000€ por serie cada uno, y los ocho quintos premios repartirán 60.000€ por serie.

Además de estos premios principales, la Lotería de Navidad 2025 contempla otras categorías menos conocidas pero igualmente interesantes. Las aproximaciones al Gordo, por ejemplo, premiarán a los números anterior y posterior al primer premio con 20.000€ por billete completo. También existen premios para las aproximaciones al segundo y tercer premio, así como para las centenas y las dos últimas cifras de los principales premios.

La categoría más común en este sorteo es la conocida como pedrea, que premiará a 1.794 números con 1.000 por billete completo (100 por décimo). Esta es estadísticamente la categoría en la que más personas resultan agraciadas, aunque su cuantía sea considerablemente menor que la de los premios principales.