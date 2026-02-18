La Policía recibe más de 200 denuncias por robos en el festival Elrow de música electrónica en Sevilla

La Policía Nacional tiene más de 200 denuncias por robos ocurridos en el festival Elrow de música electrónica, celebrado la noche del sábado al domingo en las inmediaciones del estadio de la Cartuja. Hubo al menos cuatro personas detenidas por hurtos y robos con violencia. Para cometer estos últimos, los ladrones emplearon sprays de pimienta. De esta forma dejaban momentáneamente aturdidas a sus víctimas y les sustraían sus pertenencias, principalmente teléfonos móviles.

Al menos medio centenar de estos dispositivos sustraídos fueron recuperados por los agentes de la Policía Nacional que acudieron al festival, que detuvieron a algunos de los sospechosos de los robos. Varios de estos teléfonos se han ido entregando a sus propietarios, previa acreditación presentando la denuncia correspondiente, en la comisaría del distrito Triana, en los aledaños de la Torre Sevilla.

La Policía ha recibido denuncias de distintos lugares de España por estos robos. No sólo se sustrajeron teléfonos móviles, también a un empleado le robaron el coche. Hubo tanto hurtos al descuido como robos con violencia. Es evidente que hubo un fallo de la organización a la hora de diseñar un dispositivo de seguridad privada, pues no es normal una cantidad elevada de denuncias.

Muchas de las víctimas de estos delitos han compartido su experiencia a través de las redes sociales. En las redes sociales circularon ayer numerosos mensajes de personas afectadas por estos robos, que denunciaban que algunos de los autores de los mismos llevaban unas gorras donde metían las cosas. La mayoría de los teléfonos sustraídos eran iPhones. Uno de los asistentes relató que encontró unas cuarenta fundas de móviles tiradas por el suelo. Otro aseguraba que la geolocalización de su teléfono marcaba que estaba en Barcelona. Otros sostenían que les robaron también cordones de oro, asestándoles tirones. Uno de los detenidos llevaba varias cadenas sustraídas.

“Había muchas peleas, gas pimienta, niños metiéndose rayas, a cada momento gente corriendo, gente chorreando sangre, ya no sabía en qué carpa meterme, en las tres había problemas. Morralla pura”, dijo un usuario en uno de los comentarios dejados en la red social TikTok. “A mi marido le metieron un tirón que le dejaron el cuello rojo, y es que no vimos nada, no nos dimos cuenta de quiénes fueron los autores”, apunta otra mujer que estuvo en la fiesta.

Aparte de los problemas de seguridad, la logística municipal dejó mucho que desear. No había ningún dispositivo previsto y se envió a todos los agentes de la Policía Local disponibles a desalojar la fiesta, pues los operarios de Lipasam tenían que limpiar la zona para el paso del Maratón por la mañana. Hubo más de 500 llamadas al 092, el teléfono de la Policía Local, por el excesivo ruido del concierto. El estruendo se escuchaba en Triana, la Macarena y el centro de Sevilla.

El alcalde de Sevilla, José LuisSanz, anunció el lunes que pedirá explicaciones a la gerencia del Estadio de la Cartuja, para averiguar por qué el sonido “ha causado tantos problemas cuando en otros conciertos no ha pasado eso”. “Seguramente la potencia no era la autorizada”, aventuró el regidor.