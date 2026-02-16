Un juzgado de Sevilla investiga ya al Dioni de Pino Montano por estafa

Un juzgado de Sevilla está investigando ya al administrador de fincas José Manuel Moreno Lucas-Viedma, conocido como el Dioni de Pino Montano, como presunto autor de un delito de estafa. El juzgado de Instrucción número 13 de la capital andaluza le ha citado a declarar en calidad de investigado el próximo 10 de marzo, a las 12:15. La citación es por una presunta estafa a una comunidad de propietarios de Tiro de Línea, en la que solicitó un préstamo de 142.000 euros sin que los vecinos tuvieran conocimiento de nada, y a los que les reclaman ya varios impagos.

El abogado que representa a este bloque de vecinos, Óliver Cáceres Calle, presentó hace unas semanas una denuncia en el juzgado de Guardia, después de que la comunidad contactara con él para asesorarse. En cuanto tuvo conocimiento de los hechos, consideró que podía tratarse de una estafa y presentó la denuncia, que pudo ser la primera de las presentadas contra este hombre, pues aún se desconocía que había estafado presuntamente a otras comunidades de vecinos.

La semana pasada saltó el escándalo y se descubrió que había actuado de forma similar en muchas de las comunidades que administraba, lo que ha motivado ya la presentación de varias denuncias más tanto en la Policía Nacional como en el juzgado de Guardia. Aún no se conoce la cuantía total de la estafa, que puede superar los dos millones de euros si se tiene en cuenta que pedía créditos de entre 140.000 y 192.000 euros y son más de 15 los bloques afectados.

Desde entonces permanece en paradero desconocido, aunque a algunas comunidades les ha enviado cartas asegurando que exculpa a los presidentes de las mismas y asume plenamente las responsabilidades de los impagos a los que no ha podido hacer frente. En la carta menciona que ha dado instrucciones a su abogado para que haga las gestiones necesarias. Este periódico contactó ayer con el citado abogado y resulta que éste sólo es el letrado que le ha llevado el divorcio, que lo conoce desde hace únicamente 18 días y que en ningún caso llevará ningún procedimiento penal relacionado con este hombre.

En un auto al que ha tenido acceso este periódico, el juez de Instrucción 13 de Sevilla, José Antonio Gómez Díez, hace referencia a la existencia de un posible delito de estafa en todos los supuestos. El juez cita al Dioni como persona física y también como representante de la sociedad Lucas&Viedma S. L., que se dedica tanto a la administración de fincas como a los servicios inmobiliarios. También requiere a la entidad bancaria el contrato de préstamo y el soporte en el cual se ha cursado el contrato y toda la documentación del mismo.

La denuncia que ha motivado esta imputación es la de la comunidad de propietarios de un bloque de la calle Sierra de Gata, en el Tiro de Línea. José Manuel Moreno Lucas-Viedma llevaba prestando sus servicios profesionales como administrador de la comunidad desde hace aproximadamente diez años, y fue cesado el pasado 1 de febrero. El pasado 27 de enero, la comunidad denunciante recibió un burofax de una entidad bancaria en la que ésta informaba de que el préstamo que Lucas-Viedma pidió el 24 de septiembre de 2025, "destinado a reformas del edificio y accesibilidad" y de 142.000 euros, presentaba "un saldo deudor por importe de 4.197,7 euros". El banco aportaba un desglose por el impago de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, entre nominal, intereses deudores, de demora y de gastos de reclamación.

El banco instaba a la comunidad a "regularizar la situación actual de incumplimiento a la mayor brevedad posible, evitando con ello el ejercicio de acciones legales". "Pues bien, la comunidad de propietarios denunciante jamás ha suscrito ningún préstamo con esta entidad, ni por importe de 142.000 euros ni por ningún otro, ni tan siquiera tiene cuenta abierta en dicha entidad, jamás se ha acordado en ninguna junta de propietarios la solicitud del mismo, destinado a reformas del edificio, accesibilidad ni a ninguna otra finalidad, jamás se ha facultado al secretario-administrador, el señor Moreno, a que lo hiciera el 24 de septiembre de 2025 en nombre de la comunidad", dice la denuncia presentada por el abogado Óliver Cáceres Calle.

También consta que el denunciado se mostró huidizo con la comunidad, no atendió las llamadas o respondió los mensajes de WhatsApp con evasivas y respuestas un tanto inocuas como "lo entiendo, no preocuparos, yo lo soluciono", "estoy con problemas personales con medicamentos desde hace varias semanas, mañana te llamo", "estoy en una reunión importante, ahora te llamo, por favor" o "dame 15 minutos y te llamo". Incluso en una ocasión reconoce que el préstamo es personal suyo y lo está pagando todos los meses, "salvo esas cuotas". "Estoy viendo con la entidad (se hace todo online) por qué se lo comunican a mis clientes el impago, aunque yo como profesional tuve que indicar una relación de mis clientes para obtener la financiación, como demostración de mis ingresos fijos. En ningún momento va a repercutir contra la comunidad, siento el malentendido".

El abogado denunciante cree que el Dionio "falta deliberadamente a la verdad" en estas afirmaciones y apunta que sus explicaciones no resultan verosímiles. "Lo verdaderamente cierto es la suscripción fraudulenta de un préstamo bancario, que ahora entidad está reclamando con intereses, gastos y demás conceptos, sin que la comunidad sea realmente la prestataria y sin haber obtenido ni un solo euro de su concesión". Por ello, considera que los hechos pueden constituir un delito de estafa.

Esta denuncia se presentó el 3 de febrero, antes de que se conocieran más casos, la mayoría de ellos en Pino Montano, aunque también hay comunidades afectadas en Sevilla Este, la Macarena, Juan XXIII y Camas. Varios de los afectados en Pino Montano han presentado otra denuncia, interpuesta por el abogado Sebastián Marqués García, que en principio ha recaído en el juzgado de Instrucción 8 de Sevilla, aunque presumiblemente todas ellas se terminen agrupando en la misma causa.