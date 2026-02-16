El restaurante Kinu se estrena en la Guía Repsol con un sol para Sevilla

El restaurante Kinu de Sevilla se estrena con un sol en la Guía Repsol. Andalucía cuenta desde hoy con dos nuevos restaurantes reconocidos con 2 Soles Guía Repsol: Mesón Sabor Andaluz, situado en la población gaditana de Alcalá del Valle, y Vandelvira, ubicado en la localidad jienense de Baeza.

Además, se estrenan con 1 Sol los restaurantes ‘Mare’ (Cádiz) y ‘La Carboná’ (Jerez de la Frontera), en la provincia de Cádiz; ‘Kinu Sevilla’, en Sevilla; y otros cuatro en la provincia de Málaga: ‘Back’, en Marbella, y ‘Promesa’, ‘Blossom’ y ‘Tragatá’, en la ciudad de Málaga.

Con estas nueve incorporaciones, Andalucía cuenta con un total de 77 restaurantes galardonados: 60 con Un Sol, 14 con Dos Soles y 3 con Tres Soles.

“Guía Repsol tiene todo el año puesto el radar en los restaurantes que mezclan inteligencia e intuición y los busca proactivamente por el territorio para que sigamos probando cosas nuevas. Las tendencias gastro evolucionan cada año y en esta edición 2026 la fusión entre distintas regiones de España sustituye a las influencias más exóticas, que tanto tiempo han prevalecido en los restaurantes. Hay propuestas también rupturistas, que conviven con otras más evocadoras y la conciliación se extiende en el sector”, ha explicado María Ritter, directora de Guía Repsol.

Entre los 83 nuevos Soles que se suman este año a la comunidad de Guía Repsol, se distinguen 3 restaurantes con Tres Soles, la máxima calificación: ‘A Tafona' (A Coruña), ‘Ramón Freixa Atelier’ (Madrid) y ‘Voro’ (Mallorca), que evidencian la heterogeneidad que disfrutamos en nuestro país. Donde es posible probar cocinas muy diversas que defienden los fundamentos del lugar en el que están enclavadas, pero comparten una cultura común como nexo de unión. Así, la propuesta de Lucía Freitas en Santiago de Compostela destila sabor atlántico y se enorgullece del alma gallega, con la visión moderna de quien ama el origen y ha construido un universo propio, en el que las productoras y artesanas son parte fundamental. En Capdepera (Mallorca), el cocinero jienense Álvaro Salazar despliega en ‘Voro’ un mosaico mediterráneo filtrado por su memoria andaluza, en el que las características de cada producto se exprimen con creatividad. Ramón Freixa, tras un paréntesis cerrado por cambio de ubicación, revalida los Tres Soles en el gastronómico Atelier, donde en una barra sólo para diez comensales busca el clímax a través de una experiencia exclusiva.

Once son los restaurantes que se estrenan con Dos Soles Guía Repsol. Se reconoce el diálogo entre vino y cocina de ‘Barahonda’, ubicado en una bodega centenaria en Yecla (Murcia); ‘Bascoat’ (Madrid), donde sobresale una cocina vasca actualizada; ‘Callizo’, que apuesta por la cocina de monte del Alto Aragón en Aínsa (Huesca); ‘Dos Palillos’ (Barcelona), en el que el Mediterráneo y Asia se hermanan con éxito; ‘Dromo’ (Badajoz), mezcla de memoria familiar con vanguardia para ensalzar sabores populares; ‘Fierro’ (Valencia) transita entre la costa y la huerta del entorno y Argentina; ‘La Bicicleta’, en Hoznayo (Cantabria), se mueve entre lo actual y lo atemporal para desmenuzar las raíces; ‘Mesón Sabor Andaluz’ eleva el producto humilde con una cocina emocional y familiar en Alcalá del Valle, en la Sierra de Cádiz; ‘San Hô’, en Tenerife, es un viaje culinario mestizo con parada en las siete islas canarias; en ‘Smoked Room’ (Madrid), las brasas y la temporada son protagonistas en esta barra omakase, y en ‘Vandelvira’ (Jaén) los vegetales son los reyes de un menú pegado a la tierra.

Los jóvenes cocineros son multitud entre los 69 Un Sol Guía Repsol 2026. Partidarios de menús más cortos y asequibles, responden a las demandas de un comensal que busca frescura y cambios frecuentes para seguir la temporada al detalle. “Guía Repsol se distingue desde hace décadas por estar pegada a la calle, detectando tendencias, reconociendo tanto a quienes llevan toda una vida defendiendo un proyecto culinario como a quienes llegan con una mirada fresca y transformadora. En esta edición, más de una treintena de jóvenes cocineras y cocineros se incorporan a la Guía con propuestas sostenibles, creativas y llenas de futuro. Esa mezcla de veteranía y juventud es una de nuestras mayores riquezas”, ha destacado el presidente de Repsol, Antonio Brufau.

En cerca de una veintena de restaurantes es posible comer muy bien en torno a los 50 euros, como en ‘Trèsde’ (Madrid), ‘Moral’ (Santa Cruz de Tenerife) o ‘Farigola&Menta’ (Valencia). La fusión internacional mengua mientras aumenta entre territorios de España. De ella presumen restaurantes como ‘Cervus’ (Tarragona), un mix entre Catalunya y Andalucía; ‘Troqué’ (Adeje), que entronca Canarias con el País Vasco y Asturias; o ‘Besta’ (Barcelona), que mira al Mediterráneo y al Atlántico gallego. Sentarse en una barra proporciona entrada en primera fila al espectáculo de cocinar en directo, como en ‘EMi’ (Madrid); ‘539 Plats Forts’, en Puigcerdá (Girona); ‘El Bar Old School Food’ (Mérida), o ‘Siseo’ (Lleida). Es una opción cada vez más extendida.

En las cartas hay un regreso a los procesos artesanales de antes, como la elaboración de embutidos propios, que no para de contagiarse, así como el predominio de las verduras trabajadas como plato principal, que se han convertido en protagonistas. En cuanto a técnicas, las brasas están imparables tras dar el salto de los asadores tradicionales a las cocinas urbanitas.

Andorra entra en Guía Repsol este 2026 con Un Sol para ‘Ibaya’, abriendo la puerta a futuras distinciones, y 7 Recomendados, categoría que a partir de esta edición pasa a denominarse Restaurantes Guía Repsol. La Gala se ha celebrado en colaboración con Catalunya, la Comunidad con más Soles de España, el 16 de febrero. El Palau de Tarragona ha sido escenario de un acto emotivo y divertido presentado por Lorena Castell y Jorge Ponce. Las cocineras y cocineros galardonados han podido disfrutar de ciudades tan emblemáticas como Tarragona y Reus, donde se celebró la fiesta de bienvenida a los nuevos Soles el domingo 15 de febrero.

Con las nuevas incorporaciones de la edición 2026, un total de 808 restaurantes forman el universo de Soles Guía Repsol: 46 Tres Soles, 173 Dos Soles y 589 Un Sol, además de 1.605 Restaurantes Guía Repsol (hasta ahora denominados Recomendados), con 242 novedades. Catalunya (122), Comunidad de Madrid (98), Andalucía (77), Euskadi (75), Comunitat Valenciana (68) y Castilla y León (54) son las regiones donde más Soles brillan.

En la app de Guía Repsol se pueden consultar todos los Soles 2026. Además, gracias a la geolocalización, nunca fue tan fácil parar por el camino en el sitio que mejor se adapta a tus necesidades.

Guía Repsol no para en su empeño por difundir la gastronomía española. En el último año ha abierto ‘El Puesto Guía Repsol’ en el madrileño mercado de Vallehermoso, donde los restaurantes con Soles y Soletes acercan su cocina al público.

Pensando en el sector de la hostelería también ha puesto en marcha la plataforma profesional ‘Hacemos Cocina’, con el objetivo de acompañar a los restaurantes en su evolución. Un punto de encuentro en el que intercambiar conocimiento y descubrir de primera mano iniciativas para avanzar.