Sevilla FC: Una reacción que puede salir muy cara

Matías Almeyda se expone a una dura sanción tras el Sevilla-Alavés de este sábado, en el que el técnico argentino fue expulsado, especialmente por su posterior reacción con el árbitro Galech Apezteguía, con el que se encaró durante varios minutos para pedirle explicaciones y el motivo de por qué le había expulsado.

El colegiado navarro, además, se cebó con el técnico argentino en el acta, en la que detalló que se “adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros de mí, en actitud desafiante e intimidatoria”. Además, también señaló que golpeó una botella de agua de manera agresiva y que antes de irse “volvió al terreno de juego y se encaró con el cuarto árbitro en la misma actitud descrita anteriormente, teniendo que ser retirado del terreno de juego por miembros de su equipo y personal de seguridad del club”.

El bonaerense, en rueda de prensa, se mostró muy avergonzado y arrepentido por su reacción, por la que pidió perdón a su familia y también a la afición sevillista, aunque pidió justicia porque él no había dicho nada.

Recurrir El club ya tiene unas imágenes en su poder para demostrar que hay contradicciones en el acta

Y aquí es donde el club va a actuar, ya que va a recurrir la sanción ante la Real Federación Española de Fútbol, porque han llegado a poder de los juristas unas imágenes que contradicen esta versión.

Todo comenzó en una acción sobre Guridi, en una falta a favor del Alavés. Guevara sacó rápido, Isaac Romero recuperó el balón, pero el árbitro decidió mandar repetir la falta. Ante esa decisión, el técnico argentino únicamente dio un salto hacia atrás, gesto en el que se da la vuelta y se dirigió al banquillo, donde se quedó apoyado sin decir nada. En ningún momento, como se puede observar, realizó gritos hacia el árbitro ni gestos ostensibles, como escribió el navarro Iosu Galech Apezteguía.

Incluso otra de las incongruencias es que el linier señaló hacia el banquillo, pero en ningún caso directamente a Almeyda e, incluso, el entrenador de porteros, Arturo González, es el que se levanta de su asiento. Poco después, fue el cuarto árbitro quien avisó al argentino de que había sido expulsado, mostrando entonces su sorpresa y extrañeza. Entonces, el colegiado detuvo el encuentro para explicarle que debía abandonar el terreno de juego. Unas imágenes que ya tiene el club y las utilizará para intentar evitar que sea tan severa la sanción.

Castigo ejemplar El técnico argentino no estará en el derbi, pues será sancionado seguro con varios partidos

Porque, a pesar de esto anteriormente citado, la reacción no estuvo bien, como él mismo reconoció, y Matías Almeyda se expone a una sanción que se espera que podría ser de cuatro partidos o más. No estará seguro ante el Getafe en el Coliseum ni en el derbi en La Cartuja.

También es importante tener en cuenta que Almeyda ya es reincidente con los árbitros después de su episodio con la asistente Guadalupe Porras en Mestalla, en el que en ese caso se quedó en una amarilla y en una charla tensa con Cuadra Fernández al descanso, además de ser expulsado en el Bernabéu por Muñiz Ruiz, tras lo que en esa ocasión le cayeron dos partidos.

A la espera de conocer la sanción, todo es una muy mala noticia para el conjunto sevillista por lo que genera Almeyda en el banquillo y la pasión y energía que mete a sus jugadores. También porque el equipo necesita a su técnico en unas semanas en las que el Sevilla se juega mucho visitando el Coliseum para medirse contra un rival directo como es el Getafe, luego el derbi y después recibiendo en casa al Rayo Vallecano.